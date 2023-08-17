Цены продолжают расти: в Удмуртии изменились на бензин и дизельное топливо

Цены на бензин марки «АИ-98» не изменились. Фото: elements.envato.com

С 8 по 14 августа в Удмуртии вновь выросли цены на бензин. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю цена на дизельное топливо увеличилась на 22 коп. и составила 59,29 руб. за литр. Также на 16 коп. подорожала стоимость бензина марки «АИ-92», сейчас литр горючей смеси обойдется автовладельцам в 49 руб. А вот бензин марки «АИ-95» подорожал на 23 коп., и теперь средняя цена за литр горючего составляет 53,31 руб. А вот что-то остается стабильно! Литр бензина марки «АИ-98», как и на прошлой неделе, можно купить за 60,30 руб.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась изменением цен на продовольственные и непродовольственные продукты.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россельхознадзор Удмуртии предотвратил распространение яиц с птичьим гриппом

В Удмуртии окончена проверка готовности школ к учебному году

Замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов покидает свой пост