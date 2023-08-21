Охранную зону в районе горы Байгурезь расширили в Удмуртии

Гора Байгурезь в Дебесском районе Удмуртии Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии охранную зону у горы Байгурезь расширили до 127 га. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Ранее под охрану попадал только участок площадью 1 га. Туда входил береговой обрыв у правого склона Чепцы.

По исследованиям, в районе горы встречаются краснокнижные виды, например, венерин башмачок или лесные орхидеи калипсо. Всего здесь встречается 267 видов сосудистых растений, 62 вида птиц и 25 видов млекопитающих. В особой защите нуждается опылитель шмель Шренка, который тоже живет здесь.

О горе Байгурезь мы ранее рассказывали как об одной из самых привлекательных туристических точек.

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