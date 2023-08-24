Административные меры могут применить к собственнику заброшенного кафе «Кораблик» в Ижевске

Кафе «Кораблик» находится на набережной ижевского пруда Фото: Анастасия Захарова

На состояние заброшенного здания кафе «Кораблик» на набережной Ижевска обратили внимание в Общероссийской народном фронте. Там считают, что подобное сооружение на набережной опасно, особенно для детей.

В администрации города в ответ на запрос «Комсомолке» пояснили, что собственнику направляли письма о необходимости ограничить доступ в здание. Он должен либо снести постройку, либо ограничить туда доступ. Если этого не произойдет в течение 30 дней, ему грозят административные меры. Однако в муниципалитете не уточнили, когда именно направляли требования.

Кафе «Кораблик» находится на набережной. Когда-то оно считалось легендарным. По ночам здесь работал ночной клуб, а еще можно было попробовать блюда европейской кухни. В 2020 году здание сгорело. А за полгода до этого его выставили на торги из-за долгов .

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