Как выглядит новый корпус Столичного лицея на финальном этапе строительства

Так выглядит школьный двор нового корпуса Столичного лицея. Фото: пресс-служба администрации города
В новом корпусе Столичного лицея уже закончили работы в школьном дворе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Коридоры в новом корпусе школы. Фото: пресс-служба администрации города
Появилось озеленение, площадки для игр в теннис, волейбол и баскетбол, тренажеры, беговая дорожка со специальным покрытием.
В самом здании осталось провести только отделочные работы. Затем образовательное учреждение должно получить лицензию. Кабинеты оснастят мебелью и оборудованием, помещение введут в эксплуатацию.
У школьников будут площадки для занятий спортом. Фото: пресс-служба администрации города
Эти меры помогут разгрузить школы №8, 69, 19 и 52.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что финансирование по строительству новых школ уменьшат.
Остались только отделочные работы. Фото: пресс-служба администрации города
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