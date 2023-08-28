Как выглядит новый корпус Столичного лицея на финальном этапе строительства

Так выглядит школьный двор нового корпуса Столичного лицея. Фото: пресс-служба администрации города

В новом корпусе Столичного лицея уже закончили работы в школьном дворе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Коридоры в новом корпусе школы. Фото: пресс-служба администрации города

Появилось озеленение, площадки для игр в теннис, волейбол и баскетбол, тренажеры, беговая дорожка со специальным покрытием.

В самом здании осталось провести только отделочные работы. Затем образовательное учреждение должно получить лицензию. Кабинеты оснастят мебелью и оборудованием, помещение введут в эксплуатацию.

У школьников будут площадки для занятий спортом. Фото: пресс-служба администрации города

Эти меры помогут разгрузить школы №8, 69, 19 и 52.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что финансирование по строительству новых школ уменьшат.

Остались только отделочные работы. Фото: пресс-служба администрации города

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