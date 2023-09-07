Остановку «Магазин «Океан» в направлении городка Металлургов открыли в Ижевске

Остановки закрыли на ремонт 5 сентября Фото: Мария Бакланова

7 сентября в 15:37 в Ижевске вновь заработала остановка общественного транспорта «Магазин «Океан» в направлении городка Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Трамваи маршрута №7 уже начались здесь останавливаться. Однако общественный транспорт все еще пропускает остановочную площадку, которая расположена по направлению на Буммаш. Остановка будет открыта чуть позднее.

Напомним, остановки закрыли 5 сентября на ремонт. Сроки завершения работ пришлось перенести из-за плохой погоды.

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