Активность клещей повысилась в Удмуртии

Осенью у клещей начинается второй период активности Фото: Мария Бакланова

Жители Удмуртии пожаловались в соцсетях на увеличение числа клещей в регионе.

«После часовой прогулки по грибы нашли 50 +/- клещей, будете аккуратнее, паразиты не спят», – написала ижевчанка Мария в группе ВКонтакте ИГГС.

Говорить об увеличении числа опасных членистоногих сложно, – все-таки реальное количество клещей никто не считал и вряд ли будет. На самом деле проблемой является повышение их активности.

За год у клещей происходит два сезона активности: первый – в мае, и второй – в сентябре. Осенью эти паразиты так же агрессивны, как и весной. А связано это с тем, что перед зимней спячкой им требуется полное насыщение. Активность клещей снижается с наступлением заморозков, поэтому несмотря на окончание лета не стоит забывать о защите от кровососов. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о самых эффективных спреях и народных средствах от клещей.

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