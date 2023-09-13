488 жителей Удмуртии умерли от проблем с алкоголем за 2023 год

С начала 2023 года от острого отравления алкоголем умерло 92 жителя Удмуртии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За первые 8 месяцев 2023 года от проблем с алкоголем умерли 488 жителей Удмуртии, из них 92 – от острого отравления и 396 – от болезней, вызванных спиртным. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава, ссылаясь на данные главврача Республиканского наркодиспансера Артема Школяра.

По словам медика, на данный момент под наблюдением наркологов в Удмуртии состоят около 16 тысяч алкозависимых.

Употребление спиртного грозит такими заболеваниями, как поражение сердца, алкогольный гепатит, цирроз печени, поражение почек и, конечно же, психическая зависимость.

«Алкоголизм – это не дурная привычка, а болезнь, требующая лечения. Если человек замечает, что алкоголь начинает его «поглощать», ему нужно обратиться к наркологам. Заболевание всегда легче предотвратить, чем бороться с последствиями», – заключают врачи.

Напомним, в 2022 году вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук назвала алкоголизацию населения одной из самых важных проблем в здравоохранении Удмуртии. Отметим, что на данный момент показатель продажи алкоголя в 2023 году увеличился на 2,2%.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

ФАС Удмуртии возбудила дело о торгах, где цена за нефтяной участок подорожала в тысячу раз

Трагически погиб хоккеист из Ижевска Андрей Федотов

Пятеро пострадали при столкновении автобуса и легковушки 13 сентября в Ижевске