За 6 месяцев 2023 года жители Удмуртии выпили 55 млн литров алкоголя

Показатель по покупке алкоголя в Удмуртии по сравнению с первым полугодием 2022 года увеличился на 2,2% Фото: Константин ИВШИН

В период с января по июнь 2023 года жители Удмуртии потратили 11,5 млрд рублей на покупку алкоголя. По данным Удмуртстата, по сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился на 2,2%.

Согласно информации Росалкогольрегулирования, за указанный период жители региона купили 1,2 млн декалитров алкогольной продукции и 4,3 млн декалитров пива и пивных напитков. В среднем каждый человек потратил около 8 тысяч рублей на покупку спиртного.

Напомним, что всего за минувший год жители Удмуртии потратили на алкоголь почти 23 млрд рублей. Ранее вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук назвала алкоголизацию населения одной из самых «болевых точек» в здравоохранении.

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