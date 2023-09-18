Глазовский район Удмуртии к отопительному сезону готов

Отопление включат, когда в течение 5 дней температура воздуха не будет подниматься выше 8°С Фото: Мария Бакланова

Глазовский район подготовился к грядущему отопительному сезону. Об этом сообщила глава муниципалитета Галина Аверкиева.

«Наши котельные и объекты социальной сферы к грядущему отопительному сезону готовы. В рамках подготовки проведен ряд мероприятий», – рассказала глава.

Для теплой зимы в центральной котельной села Понино установили новый газовый котел. Также на участке заменили 400 метров тепловой изоляции. Новый котел купили в деревню Курегово. Кроме того, планируется включить новые газовые котельные в деревне Трубашур и в населенном пункте рядом с селом Дзякино.

Аверкиева также отметила, что тепло в домах местных жителей включат, когда в течение 5 дней температура воздуха не будет подниматься выше 8°С.

Напомним, ранее Министерство ЖКХ региона заявило, что Удмуртия подготовилась к зиме уже на 92%. В некоторых районах готовность составила 100%, а в Ижевске отопительный сезон уже начался.

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