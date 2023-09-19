Более 3 тыс. бойцов СВО получили помощь в фонде «Защитники Отечества» в Удмуртии

В зону СВО из Удмуртии отправили более 1 000 тонн гуманитарной поддержки Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале рассказал о помощи, которую получили бойцы СВО и их близкие.

Так, уже 3 421 человек получил помощь в фонде «Защитники Отечества». Бойцам и их близким помогают с оформлением документов, реабилитацией и медицинскими услугами, бытовыми вопросами и т.д. 26 семей бойцов заключили соцконтракт для запуска своего бизнеса. Также 160 обратившимся выделят субсидию на покупку газового оборудования.

Помогают и детям участников СВО. 1 068 малышей бесплатно посещают детские сады. Кроме того, около 480 ребят отдохнули в лагерях и посетили зоопарк, Летний сад и Динополис.

Также Удмуртия постоянно отправляет в зону СВО грузы гуманитарной помощи. На данный момент бойцы удмуртского полка получили уже уже более 1000 тонн допподдеркжи. Напомним, на прошлой неделе военнослужащим отправили 4 грузовика с гуманитарным грузом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лазерное шоу и выставки пройдут в Ижевске 19 сентября в честь Дня оружейника

178 бойцов СВО из Удмуртии побывали в отпусках с начала августа

Покорила Поднебесную: русалка из Ижевска плавает в аквариумах Кореи и Китая