Пункты вакцинации от гриппа откроют в двух торговых центрах Ижевска

Прививки будут ставить взрослым Фото: Мария Бакланова

С 21 сентября в Ижевске начнут работать дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Бригады медиков будут работать в двух торговых центрах:

– ТЦ «Сигма», пер. Широкий, 53

Медики выйдут на площадку 21 и 22 сентября с 15:00 до 20:00

– ТЦ «Талисман», ул. Холмогорова, 11

Бригады будут работать 22 сентября с 15:00 до 19:00, 23 сентября с 11:00 до 15:00 и 29 сентября с 15:00 до 19:00.

Прививки будут ставить взрослым, вакцина – бесплатная. Для того, чтобы вам сделали прививку, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Отметим, что по словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко, на данный момент в Удмуртии не зафиксировали ни одного случая гриппа, но это не значит, что вируса нет.

«По многолетним наблюдениям, первые случаи гриппа появляются в октябре-ноябре, а пик заболеваемости приходится на январь-февраль. Скорее всего, этот год будет не исключением», – рассказала Марина Петренко.

Напомним, в сентябре произошел сезонный скачок заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в Удмуртии зарегистрировали увеличение заразившихся коронавирусом.

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