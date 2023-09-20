Пункты вакцинации от гриппа откроют в двух торговых центрах Ижевска

Прививки будут ставить взрослым
Фото: Мария Бакланова
С 21 сентября в Ижевске начнут работать дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Бригады медиков будут работать в двух торговых центрах:
– ТЦ «Сигма», пер. Широкий, 53
Медики выйдут на площадку 21 и 22 сентября с 15:00 до 20:00
– ТЦ «Талисман», ул. Холмогорова, 11
Бригады будут работать 22 сентября с 15:00 до 19:00, 23 сентября с 11:00 до 15:00 и 29 сентября с 15:00 до 19:00.
Прививки будут ставить взрослым, вакцина – бесплатная. Для того, чтобы вам сделали прививку, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Отметим, что по словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко, на данный момент в Удмуртии не зафиксировали ни одного случая гриппа, но это не значит, что вируса нет.
«По многолетним наблюдениям, первые случаи гриппа появляются в октябре-ноябре, а пик заболеваемости приходится на январь-февраль. Скорее всего, этот год будет не исключением», – рассказала Марина Петренко.
Напомним, в сентябре произошел сезонный скачок заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в Удмуртии зарегистрировали увеличение заразившихся коронавирусом.
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