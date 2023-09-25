9 школ Удмуртии закрыли на карантин из-за ОРВИ

На дистанционное обучение закрыли один детский сад Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 25 сентября полностью на дистанционное обучение в Удмуртии перевели 9 школ. Как сообщил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании, речь идет об образовательных учреждениях в Глазове, Сарапуле, селе Сигаево Сарапульского района и в Каракулинском районе.

Кроме того, полностью закрыли детский сад в Ярском районе. Частично на дистанционное обучение перевели 24 группы в детских садах и 164 класса в школах.

Отметим, что медики Удмуртии зафиксировали традиционный осенний скачок заболеваемости ОРВИ. Число заболевших всего за неделю выросло на 47%. На данный момент случаев гриппа нет, но это не значит, что прививаться от него не стоит. Напомним, в торговых центрах Ижевска открыты пункты бесплатной вакцинации. Сделать прививку можно и в больнице, к которой вы прикреплены.

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