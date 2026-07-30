Врио Главы Удмуртии приехала к попавшему под атаку БПЛА складу Wildberries

Временно исполняющая обязанности Главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла в Сарапул для проведения оперативного штаба по факту атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, утром 30 июля в логистическом центре Wildberries в Сарапуле произошел пожар. Причиной возгорания стала атака со стороны киевского режима. По предварительной информации, пострадавших нет.
Движение транспорта в районе склада закрыто. Воздух после пожара проверят сотрудники Роспотребнадзора.
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