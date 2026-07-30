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НовостиПроисшествия30 июля 2026 7:58

Врио Главы Удмуртии приехала к попавшему под атаку БПЛА складу Wildberries

Ольга Абрамова проведет на месте происшествия оперативный штаб
Виола Романова
Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла на место происшествия для проведения оперативного штаба. Фото: правительство Удмуртии

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла на место происшествия для проведения оперативного штаба. Фото: правительство Удмуртии

Временно исполняющая обязанности Главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла в Сарапул для проведения оперативного штаба по факту атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, утром 30 июля в логистическом центре Wildberries в Сарапуле произошел пожар. Причиной возгорания стала атака со стороны киевского режима. По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение транспорта в районе склада закрыто. Воздух после пожара проверят сотрудники Роспотребнадзора.

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