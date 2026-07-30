В Сарапуле продолжается тушение открытого огня в пострадавшем после атаки БПЛА логистическом центре Wildberries. Фото: правительство Удмуртии

В Сарапуле продолжается тушение открытого огня в пострадавшем после атаки БПЛА логистическом центре Wildberries. Об этом в соцсетях сообщил врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова.

«Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Роспотребнадзор провел исследования – концентрация вредных веществ в воздухе не превышена», – сказала Ольга Абрамова.

Сотрудников склада эвакуировали. Для иногородних организуют трансфер. Пострадавших нет. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в результате массовой атаки БПЛА на севере региона погиб один человек.

Жителей региона просят не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Врио Главы Удмуртии об атаке БПЛА утром 30 июля Видео:max.ru/channel_Abramova_OV

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