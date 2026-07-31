Грозы и туман ожидаются в Удмуртии 1 августа

Гроза ожидается в Удмуртии Фото: Данил Иванов.

1 августа местами по Удмуртии прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Так, ночью и утром в ряде районов опустится густой туман с ухудшением видимости 500 м и менее. А днем над республикой сгустятся тучи, – синоптики предупреждают о грозах.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Напомним, ранее мы делились подробным прогнозом на выходные в столице Удмуртии.

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