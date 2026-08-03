Роман Ефимов покидает пост председателя правительства Удмуртии. Фото: правительство Удмуртии

Роман Ефимов покидает пост председателя правительства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Правительство Удмуртии выражает благодарность Роману Валерьевичу за проделанную работу и значительный вклад в развитие республики», – говорится в сообщении.

Исполнять обязанности премьер-министра вероятно будет Татьяна Чуракова, которая сейчас занимает пост и.о. первого зампредседателя правительства региона. Напомним, назначение Романа Ефимова на этот пост состоялось в декабре 2024 года. До этого должность председателя правительства в регионе была упразднена с октября 2024 года, и обязанности руководителя кабмина временно исполнял глава республики Александр Бречалов. Однако уже в ноябре Бречалов внес кандидатуру Ефимова на рассмотрение депутатов Госсовета, и в итоге он был утвержден в должности.

СПРАВКА:

Роман Ефимов родился в 1987 году в Казани. Он начал свою карьеру в органах внутренних дел, затем работал на различных должностях в администрации городского округа Балашиха, Федеральном агентстве по делам молодежи и Общественной палате России. В 2018 году возглавил Региональный центр закупок Удмуртии.

Напомним, что в конце июля Александр Бречалов досрочно покинул пост Главы Удмуртии, его обязанности временно исполняет Ольга Абрамова.

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