Гендиректор «Ижавиа» о слухах об увольнении: «Я заявление не писал»

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников сообщил ТАСС, что продолжает работать в должности и не планирует увольняться.
«Я заявление не писал, меня никто заявление писать тоже не просил», – отметил Синельников.
Слухи об увольнении гендиректора ижевской авиакомпании появились после ухода Романа Ефимова с поста премьер-министра Удмуртии. «Известия» сообщили, что после отставки он возглавит «Ижавиа».
Напомним, ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. С 1 августа «Ижавиа» не может выполнять коммерческие перевозки и продавать билеты. Уже в августе «Аэрофлот» запустит собственные рейсы из Ижевска в Москву и Сочи.
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