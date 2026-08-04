Гендиректор «Ижавиа» о слухах об увольнении: «Я заявление не писал»

Александр Синельников сообщил, что продолжает работать в должности и не планирует увольняться Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников сообщил ТАСС, что продолжает работать в должности и не планирует увольняться.

«Я заявление не писал, меня никто заявление писать тоже не просил», – отметил Синельников.

Слухи об увольнении гендиректора ижевской авиакомпании появились после ухода Романа Ефимова с поста премьер-министра Удмуртии. «Известия» сообщили, что после отставки он возглавит «Ижавиа».

Напомним, ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. С 1 августа «Ижавиа» не может выполнять коммерческие перевозки и продавать билеты. Уже в августе «Аэрофлот» запустит собственные рейсы из Ижевска в Москву и Сочи.

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