Утро в Ижевске: судьба Генеральского дома, 8-летняя чемпионка и смерти в пожарах

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 ноября.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 ноября. Мороз и солнце - день чудесный. Рассказываем главные новости вчерашнего дня одной строкой:
Кот-ученый появился в поселке Удмуртии
Той-пудель за 100 тысяч: у пенсионерки из Ижевска мошенники похитили сбережения
Спасатели усилили наблюдение за обледеневшим Ижевским прудом
Сразу 4 медика РКБ №1 получили звание лучших врачей года в Ижевске
«Трон магистра» появится около ИжГТУ
Идущую по трассе недалеко от Ижевска девушку сбил автомобиль
18 студентов из Удмуртии прошли во второй этап Евразийских соревнований
Псевдорежиссер фильмов для взрослых украл у ижевчанки миллион рублей
Завершилась реконструкция малого футбольного поля клуба «Зенит-Ижевск»
Экс-глава министерства строительства Удмуртии останется под стражей
Глава Удмуртии раскритиковал работников медицинской сферы
У ижевского кондуктора нашли наркотики
Канализацию ремонтируют в Ижевске по новым технологиям
Дальше с подробностями
Что будет с Генеральским домом?
Что будет с Генеральским домом?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На прошлой неделе появилась информация, что инвестор для реконструкции Генеральского дома найден. Он якобы планирует открыть в этом месте ресторан и гостиницу. «Комсомолка» выяснила, нашелся ли инвестор и какова дальнейшая судьба исторического здания. Сегодня в Генеральском доме расположились Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР). Но само здание в аварийном состоянии. Новость о возможном появлении инвестора всколыхнула неравнодушных ижевчан.
Маленькая девочка - двукратная чемпионка России
Маленькая девочка - двукратная чемпионка России
Фото: личный архив героев
8-летняя ижевчанка стала двукратной чемпионкой России по игре в го. 8-летняя ижевчанка Радмила Пономарева заняла первое место на первенстве России по игре в го. Таким образом она стала уже двукратной чемпионкой страны в категории детей до 9 лет.
Смерть в огне
Смерть в огне
Фото: pixabay.com
Два пенсионера в Удмуртии в Завьяловском районе погибли при пожарах. Предварительной причиной возгораний называют неисправность электропроводки. Погибли 86-летняя женщина и 60-летний мужчина.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Вдова ветерана ВОВ получила полтора миллиона на новую квартиру в Ижевске
Погода в Ижевске на 18 ноября: ясно и холодно
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