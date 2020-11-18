Утро в Ижевске: судьба Генеральского дома, 8-летняя чемпионка и смерти в пожарах

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 ноября. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 ноября. Мороз и солнце - день чудесный. Рассказываем главные новости вчерашнего дня одной строкой:

Кот-ученый появился в поселке Удмуртии

Той-пудель за 100 тысяч: у пенсионерки из Ижевска мошенники похитили сбережения

Спасатели усилили наблюдение за обледеневшим Ижевским прудом

Сразу 4 медика РКБ №1 получили звание лучших врачей года в Ижевске

«Трон магистра» появится около ИжГТУ

Идущую по трассе недалеко от Ижевска девушку сбил автомобиль

18 студентов из Удмуртии прошли во второй этап Евразийских соревнований

Псевдорежиссер фильмов для взрослых украл у ижевчанки миллион рублей

Завершилась реконструкция малого футбольного поля клуба «Зенит-Ижевск»

Экс-глава министерства строительства Удмуртии останется под стражей

Глава Удмуртии раскритиковал работников медицинской сферы

У ижевского кондуктора нашли наркотики

Канализацию ремонтируют в Ижевске по новым технологиям

Дальше с подробностями

Что будет с Генеральским домом?

Что будет с Генеральским домом? Фото: Архив «КП» в Ижевске

На прошлой неделе появилась информация, что инвестор для реконструкции Генеральского дома найден. Он якобы планирует открыть в этом месте ресторан и гостиницу. «Комсомолка» выяснила, нашелся ли инвестор и какова дальнейшая судьба исторического здания. Сегодня в Генеральском доме расположились Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР). Но само здание в аварийном состоянии. Новость о возможном появлении инвестора всколыхнула неравнодушных ижевчан.

Маленькая девочка - двукратная чемпионка России

Маленькая девочка - двукратная чемпионка России Фото: личный архив героев

8-летняя ижевчанка стала двукратной чемпионкой России по игре в го. 8-летняя ижевчанка Радмила Пономарева заняла первое место на первенстве России по игре в го. Таким образом она стала уже двукратной чемпионкой страны в категории детей до 9 лет.

Смерть в огне

Смерть в огне Фото: pixabay.com

Два пенсионера в Удмуртии в Завьяловском районе погибли при пожарах. Предварительной причиной возгораний называют неисправность электропроводки. Погибли 86-летняя женщина и 60-летний мужчина.

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Вдова ветерана ВОВ получила полтора миллиона на новую квартиру в Ижевске

Погода в Ижевске на 18 ноября: ясно и холодно

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