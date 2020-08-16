Сбитый пешеход, разбившийся мотороллер и пострадавшие дети: самые страшные ДТП в Удмуртии за неделю

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю. Сегодня расскажем о сбитом пешеходе, разбившемся водителе мотороллера и о трактористе, который не заметил человека в высокой траве.

Сбитый пешеход

Мотороллер, трактор и пострадавшие дети: самые страшные ДТП в Удмуртии за неделю Фото: Архив КП

В Игринском районе (Удмуртия) 8 августа водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

– 21-летний водитель машины «Фольксваген Туарег» сбил 35-летнего пешехода, который стоял на дороги без цели ее перехода, – говорится в сообщении.

ДТП с пострадавшим 8-летним мальчиком

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 августа на 14 километре дороги «Воткинск-Кельчино» Воткинского района Удмуртии произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

– 44-летний водитель машины «Фольксваген Туарег» улетел в кювет с последующим опрокидыванием, – говорится в сообщении.

Погибший водитель мотороллера

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии на 28 километре автодороги «Ижевск-Ува» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

– 28-летний водитель машины «Рено Логан» врезался в попутно двигающийся мотороллер, за рулем которого был 72-летний мужчина, – говорится в сообщении.

ДТП с трактором

Фото: «ГГГС»

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя под колесами трактора с косилкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, 12 августа около 16:00 72-летний житель Глазовского района в состоянии опьянения лежал на обочине дороги. В это время работник предприятия, которое занималось ремонтом дороги, не заметил мужчину в высокой траве и наехал на него роторной косилкой.

И снова пострадавшие дети

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске около 12:00 по улице Воткинское шоссе столкнулись две иномарки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

– 48-летний водитель машины «Рено Логан», не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину «Фольксваген Поло», под управлением 44-летней женщины, – говорится в сообщении.

Результате ДТП водитель «Фольксвагена» и его пассажиры – 7-летняя и 12-летняя девочки получили травмы.