Утро в Ижевске: интерактивный бокс, глава Ижевска в Октябрьском районе и евро по 89

Сегодня будет тепло и без осадков Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 августа. Будьте острожны: утром прогнозируют туман. В остальном день приятный - осадков не будет, температура воздуха 22-24 градуса. Тем временем мы расскажем вам самые актуальные новости:

- Начальник управления строительства администрации Ижевска покинул свой пост

- Пьяный водитель без прав управления попал в ДТП на трассе в Удмуртии

- Пешеходные переходы и «лежачие полицейские»: какие новые дорожные знаки появятся в Ижевске

- 21-летняя жительница Ижевска подозревается в убийстве сожителя

- Мужчина пострадал в Ижевске при падении крана

- Пенсионер из Удмуртии провел в лесу больше суток

Перейдем к подробным новостям:

Ремонт в соцучреждениях и проблемные тротуары: какие плюсы и недочеты обнаружил глава Ижевска в Октябрьском районе

Мэр Ижевска прошелся пешком по городу и пообщался с жителями Фото: Екатерина АРДАШЕВА

21 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил традиционную прогулку по городу в сопровождении депутатов, общественников и активных жителей. На этот раз он проинспектировал состояние объектов Октябрьского района в рамках проекта #ПешкомПоИжевску.

Первый фестиваль по интерактивному боксу состоялся в Ижевске

Фото: Удмуртская республиканская федерация бокса

В пятницу, 21 августа, в ижевском спортивном комплексе «Динамо» состоялись необычные соревнования. Фестиваль по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей» (18+), проходил в Удмуртии первый раз, но сразу вызвал большой интерес.

Курс евро 25 августа 2020 года подскочил до 89 рублей

Курс евро поднялся до 89 рублей впервые с марта Фото: REUTERS

Курс евро 25 августа 2020 года поднялся до 89 рублей впервые с 30 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи и валютных торгов во вторник в 18:19 по столичному времени.