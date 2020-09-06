Сбитый насмерть пешеход, пьяный водитель в Удмуртии и пострадавшие дети: обзор самых жутких ДТП недели

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
За неделю в Удмуртии произошло несколько смертельных ДТП и аварий с участием пьяных водителей. Подробнее в обзоре «Комсомолки».
ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
3 сентября на ул. 10 лет Октября в Ижевске 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и совершил столкновение с припаркованными транспортными средствами «ГАЗ-2782» и «Киа Рио». Водитель был пьян.
СБИТЫЙ НАСМЕРТЬ ПЕШЕХОД
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
1 сентября водитель Mercedes Benz в Сарапуле сбил 34-летнего мужчину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. В результате мужчина получил смертельную травму.
ПОДРОСТОК ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ
В поселке Ува около 17:30 водитель Volkswagen Polo столкнулся с питбайком, которым управлял 14-летний подросток. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Во время разворота водитель машины не уступил дорогу питбайку, который двигался навстречу и имел преимущественное право проезда. В результате подросток получил травмы.
ПОСТРАДАЛА МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА
31 августа, около 5 вечера на Воткинском шоссе Ижевска произошла авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате происшествия 3-летняя девочка, пассажирка «Mazda 6», получила травмы.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
- 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не убедился в безопасности своего маневра и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством ВАЗ 111130, - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
54-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Водитель Volkswagen Polo получил травмы. Его госпитализировали.
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