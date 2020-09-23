Утро в Ижевске: причины роста заболеваемости коронавирусом, карантин в школах и закон о запрете курения кальянов

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 23 сентября. Не забываем брать с собой зонты (ведь синоптики прогнозируют дожди) и читать новости:

- Ущерб от «нападения» вандалов на Центральную площадь и остановку составляет более 100 тысяч рублей.

- Депутаты Удмуртии приняли закон о запрете курения кальянов в местах, где запрещено табакокурение.

- Светомузыкальный фонтан в Ижевске законсервируют на зиму.

- 21 сентября на дорогах Удмуртии получили травмы сразу трое несовершеннолетних детей.

- Глава Удмуртии о карантине в школах региона: «Мы ожидали ситуацию чуть хуже».

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Причины роста заболеваемости коронавирусом

В прямом эфире в социальных сетях Глава Удмуртии объяснил, почему за последние два месяца увеличилось количество заболевших коронавирусом. Одна из причин – возвращение жителей Удмуртии из отпусков.

Закрывать границы не будут

На сессии Госсовета Удмуртии Александр Бречалов развеял слухи о закрытии границ республики из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Он сказал, что делать этого не планируют. По крайней мере, пока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДОБРОЕ УТРО, ИЖЕВСК!»