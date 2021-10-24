Погибшие дети с родителями и сбитая КАМАЗом: обзор смертельных ДТП в Удмуртии за неделю

ДТП с двумя летальными исходами в Як-Бодье. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. К сожалению, эта неделя не обошлась без смертельных исходов.

Погибли папа с дочкой

ДТП с двумя летальными исходами произошло напротив дома №2Б по улице Лесной в Як-Бодье. 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в барьерные ограждения. Он и шестилетняя девочка погибли.

Погибли ребенок и молодая девушка

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Грузовик «Урал» столкнулся с двумя «легковушками», выезжая с второстепенной дороги в Удмуртии. Погибли двухлетний ребенок и девушка. Это произошло в Игринском районе Удмуртии.

«КамАЗ» сбил женщину

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «КамАЗа» сбил 46-летнюю женщину. Подробности по ссылке.

Опрокинул авто и умер

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Авария произошла 16 октября на 18-ом километре автодороги «Яр-Зюино». 48-летний не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

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