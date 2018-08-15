Утро в Ижевске: смерть Эдуарда Успенского, обрушение огромного моста в Генуе и остановки «нового поколения»

СЕГОДНЯ 08:06 2018-08-15T08:05:26+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 15 августа, среда. Сегодня нас ожидается переменная облачность и +23 градуса. Рабочая неделя в самом разгаре, и мы надеемся, что вы полны сил и энергии! А пока предлагаем вам новости одной строкой:

- Генпрокуратура: Больше всего киберпреступлений по России происходят в Удмуртии (подробнее).

- 2,5 млн рублей потратят в Ижевске на новую разметку (подробнее).

- В Ижевске тиран почти год издевался над своей 87-летней прабабушкой (подробнее).

- В Москве у директора фирмы из Ижевска украли 1,7 миллиона рублей (подробнее).

- По факту или весь год: жители Ижевска смогут проголосовать за способ оплаты отопления (подробнее).

Далее с подробностями

Умер Эдуард Успенский

GLOBAL LOOK PRESS

Вот так символично между всколыхнувшими страну известиями о поджоге Успенской церкви и праздником Успения Богородицы умер человек-книга Эдуард Успенский. Ему было восемьдесят. Он знал, что ему осталось недолго. Рак желудка, метастазы... Успенский считал, что «заработал» тяжёлую болезнь на нервной почве, в результате ссор со своей предпоследней женой Элеонорой Филиной. После удачной операции в Германии пошел было на поправку, но рак вернулся...(продолжение)

Реклама, wi-fi, освещение: в Ижевске предложили новый проект остановок

Сергей Грачев

В Ижевске предложили новый проект остановок общественного транспорта. Они будут оборудованы освещением, точками доступа Wi-fi, видеонаблюдением (2-3 камеры на комплекс), а также появится подрядчик, который будет их содержать. И этот проект – третий за последние два года. В какую сумму обойдется его реализация, и какие остановки хотят видеть жители города? (продолжение)

Обрушение моста Моранди в Генуе: фото и видео с места происшествия

coco._.jambo

На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает скорая помощь, пожарные и полиция. Информация о жертвах и пострадавших уточняется (продолжение).

«Это главное приключение лета!»: как прошло «НАШЕСТВИЕ» - 2018?

С 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области прогремело «НАШЕСТВИЕ» - ежегодный крупнейший в России рок-фестиваль под открытым небом. Более 200 тысяч «наших» людей со всей страны собрались, чтобы послушать «Алису», «Кукрыниксов», «Ленинград» и десятки других групп. Были среди них и 50 счастливчиков из Ижевска, которые выиграли билеты на «НАШЕм Радио» (103,8 ФМ, 12+). (продолжение)

Суд отменил регистрацию кандидатом в депутаты бывшего главы Ижевска

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Октябрьский районный суд отменил постановление территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатом в депутаты городской думы Ижевска бывшего главы города Юрия Тюрина. Напомним, что он идет самовыдвиженцем по 10-му одномандатному округу «Колтоминский». (продолжение)

Жители Ижевска смогут повлиять на внешний вид аэропорта

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Авиакомпания «Ижавиа» готовится к большому преображению территории и самого здания воздушного вокзала. И, чтобы сделать это место привлекательным, спрашивает жителей о том, чтобы они хотели там видеть и как можно все благоустроить. (продолжение)

После страшной аварии парень из Воткинска забыл свою невесту

Полгода назад жизнь Анны Колотушкиной и ее парня Артема Загуляева изменилась навсегда. В январе 28-летний мужчина попал в страшную аварию - в его легковушку на полной скорости влетел КамАЗ. Врачи сразу предупредили: безнадежен. (продолжение)