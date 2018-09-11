Утро в Ижевске: ижевчанин в викторине «Своя игра», назначение заместителя главы города и ограничение выдачи кредитов

СЕГОДНЯ 07:01 2018-09-11T07:55:16+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 11 сентября, вторник. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет солнечно и без осадков. Утром и днем воздух прогреется до +14...+17 градусов. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!

Новости одной строкой:

- Ижевчанин победил в викторине «Своя игра» на телеканале НТВ (подробнее)

- Константина Сунцова назначили заместителем главы Ижевска (подробнее)

- В Ижевске изменилось расписание теплоходов (подробнее)

- Юрий Тюрин проиграл выборы в Гордуму Ижевска (подробнее)

Далее с подробностями:

На улице Автозаводской в Ижевске появилось девять дыр

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске на улице Автозаводской появилось девять отверстий – керн. Обычно они малозаметны, но тут они появились посередине нового тротуара у разворотного кольца. Напомним, что керны – это отверстия после взятия проб асфальта. Их берут с помощью специального прибора или «болгаркой» с подходящей насадкой (подробнее).

«Учителя на нас обижались» Ижевчанка рассказала, почему забрала сына на семейное обучение и с какими трудностями пришлось столкнуться

Фото: личный архив героя публикации

За последние три года число детей, которые переводятся на семейное образование в Ижевске, увеличилось в полтора раза. Если в 2015 году дома обучался лишь 91 ребенок, то в 2017-м на домашнем обучении находились уже 159 ребят. Почему родители забирают детей из школы и с какими трудностями они сталкиваются, выяснила «Комсомолка» (подробнее).

Проездные в Ижевске 2018: виды и цены

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Студенческий, социальный, пенсионный, школьный… Проездные в Ижевскедействуют для разных групп граждан. Запутаться в их стоимости, порядке получения и пополнения получится у каждого. А вот разобраться поможет наш корреспондент. Кстати, ездить без проездного тоже можно - сейчас проезд за наличный расчет в любом виде общественного транспорта (кроме маршруток) составляет 20 рублей (подробнее).

В Госдуме предложили запретить банкам выдавать кредиты, если платежи превышают 50% доходов должника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме предложили ограничить долговую нагрузку россиян и запретить банкам выдавать кредит, если расходы на его погашение будут превышать половину совокупного дохода семьи заемщика (подробнее).

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