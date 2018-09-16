2018-09-16T16:06:16+03:00
Общество

Итоги недели: «Ревизорро» в Ижевске, серное сияние над городом и запрет на продажу вейпов детям

Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале.

Коротко о главном:

- Константина Сунцова назначили заместителем главы Ижевска (подробнее)

- «Когда ты станешь большим»: Житель Удмуртии снял клип с Пушным, Эмином, Пьехой, Галкиным, Валуевым и Гогунским (подробнее)

- В Ижевске появятся контейнеры для раздельного сбора картона и бумаги (подробнее)

- Управление дошкольного образования реорганизуют в Ижевске. Его присоединят к управлению образования (подробнее)

- Жители Ижевска наблюдали над городом северное сияние (подробнее)

- В Удмуртии запретили продажу вейпов несовершеннолетним (подробнее)

- В Ижевске и Удмуртии ввели штрафы за парковку на газоне (подробнее)

- В Ижевске выбрали подрядчика для ремонта Центральной площади (подробнее)

- Шаг к реализации: В Ижевске утвердили документацию по продлению проспекта Калашникова (подробнее)

«РЕВИЗОРРО» В ИЖЕВСКЕ

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В понедельник, 10 сентября, в Ижевск приезжала съёмочная группа телеканала «Пятница!» для создания нового выпуска передачи «Ревизорро» (16+). Напомним, что сейчас формат передачи немного изменен – ведущие смотрят и проверяют гастрономические достопримечательности городов России. Например, не так давно Ида Галич и Анастасия Самбурская были в Краснодаре, где смотрели как и в каких условиях производится вино. В Ижевске Ида смотрела, как делают пельмени. Съемки были разделены на два этапа. Первый проходил у памятника пельменю, а второй – на Центральной площади и в кафе «Горячий пельмень». (подробнее)

«УДМУРТИЯ СТАНЕТ ОДУВАНЧИКОВОЙ СТОЛИЦЕЙ МИРА»

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Удмуртия может стать одуванчиковой столицей мира! В этом уверен американец Скотт Уолсен, который решил выращивать здесь цветы и делать из их корней чай. В планах мужчины – наладить масштабное производство и продавать продукцию по всему миру. Эта история началась несколько лет назад, когда Скотт покинул родную Калифорнию и отправился отдыхать в Таиланд. Там он подружился с ижевчанкой Полиной. Спустя несколько месяцев Скотт впервые приехал в Удмуртию. Путешествуя по родному краю Полины, американец приметил большие желтые поля, сплошь покрытые одуванчиками. Тогда-то и родился его план! (подробнее)

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ?

Фото: архив КП

Фото: архив КП

За последние три года число детей, которые переводятся на семейное образование в Ижевске, увеличилось в полтора раза. Если в 2015 году дома обучался лишь 91 ребенок, то в 2017-м на домашнем обучении находились уже 159 ребят. Почему родители забирают детей из школы и с какими трудностями они сталкиваются, выяснила «Комсомолка». (подробнее)

ДОРОГА-ДУБЛЕР ХОЛМОГОРОВА И «МОСТ» В МЕТАЛЛУРГ

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Ежедневно на улицах появляется все больше новых машин. Город простаивает в пробках - решить эту проблему могло бы продление нескольких дорог, которые связывают между собой ключевые районы Ижевска. «Комсомолка» решила вспомнить, какие дорожные проекты предлагались, и какие из них могли бы решить имеющиеся проблемы. (подробнее)

ИЗ ИЖЕВСКА В КЕЙПТАУН

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В этом году исполняется 25 лет мотопробегу «Ижевск-Кейптаун». Комиссар команды Вячеслав Ануфриев рассказал нам о том, как он и его товарищи встречали Новый год в пустыне, как уносили ноги от каннибалов и ностальгировали по родине, угощаясь в Эфиопии пельменями! (подробнее)

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