2018-09-17T07:02:39+03:00
Общество

Утро в Ижевске: грядущие дожди, столица одуванчиков и начало отопительного сезона

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Сергей ГрачёвСергей Грачёв
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 сентября, понедельник. Сегодня прекрасная погода - +19…+21 градус, днем местами кратковременные дожди, ветер юго-западный 5-10 м/с. А пока вы едете на работу, у нас новости одной строкой.

- «Буханка» перевернулась в ДТП с автобусом в Удмуртии (продолжение).

- «Он не мог идти, он полз»: 80-летнего грибника из Удмуртии искали двое суток (продолжение).

- Тепло в социальные объекты и дома Ижевска начнут подавать с 17 сентября (продолжение).

- Союз любителей биатлона может появиться в Удмуртии (продолжение).

- Шаг к реализации: В Ижевске утвердили документацию по продлению проспекта Калашникова (продолжение).

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире Lombardia Trophy (продолжение).

С подробностями

Дожди и похолодание?

архив редакции

архив редакции

Несмотря на сегодняшний жизнерадостный прогноз, неделю синоптики обещают дождливую и прохладную (продолжение).

1,5 года колонии-поселения за жизнь

Диля Ахмадишина

Диля Ахмадишина

В минувшую пятницу суд вынес приговор водителю «Инфинити», который сбил 16-летнего юношу на улице Карла Маркса в Ижевске. Виновнику аварии назначили 1,5 года колонии-поселения и штраф 1,69 млн рублей. До сих пор не утихают споры – насколько справедливо наказание? (продолжение).

Одуванчиковая столица

личный архив героя

личный архив героя

Какой только не был столицей Ижевск. И вот американец Скотт Уолсен собирается сделать ее столицей… одуванчиков! (продолжение).

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