2018-12-29T07:38:48+03:00
Общество

Утро в Ижевске: суд над экс-главой Удмуртии, последствия жуткой аварии и сход лавины в Хабаровске

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре суббота, 29 декабря. Поздравляем вас с последним рабочим днем в 2018 году! Проведите его, как следует! Сегодня в Ижевске будет облачно, -11 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить главные новости минувшей пятницы:

- Свидетелями по делу экс-главы Удмуртии Соловьева будут члены правительства и администрации Ижевска (подробности)

- Заседание по делу экс-главы Удмуртии Соловьева пройдет 9 января 2019 года (подробности)

- В Ижевске трамвай сбил пешехода (подробности)

- При пожаре в пятиэтажном доме в Удмуртии сотрудники МЧС спасли 11 человек (подробности)

- Девочка Соня из Удмуртии получила подарок от Александра Бречалова и теперь сможет много ходить (подробности)

Далее с подробностями

«Доставали бабушку, она была вся в крови»

МГГС

МГГС

В пятницу, 28 декабря, на трассе в Можгинском районе в Удмуртии произошло ДТП с фурой «Вольво» и маршрутным автобусом. Восемь человек пострадали. Очевидцы рассказывают, что пришлось выбираться из раскуроченного автобуса самим. (продолжение)

Высокий гость на радио КП

. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

26 декабря гостем радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM) (12+) стал глава города Олег Бекмеметьев. Он поделился первыми впечатлениями о работе в новой должности и рассказал о планах по развитию Ижевска. (продолжение)

Трагедия в Хабаровске

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром в поселке Многовершинный в Хабаровском крае произошло несколько сходов лавин на местном золотодобывающем предприятии. Изначально появилась информация, что в снежном плену находится 11 человек, однако появилась уточненная информация - под завалом десять сотрудников предприятия.Свемерых удалось отыскать живыми, один из нихх - без признаков жизни, еще один скончался до приезда в больницу. (продолжение)

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