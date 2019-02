«Я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке!»: Андрей Разин о смерти Децла в Ижевске

Известный продюсер Андрей Разин высказал свое предположение о том, что могло случиться в клубе Ижевска с Децлом. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1» в программе «Выход в люди».

- Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, - поделился своими мыслями Андрей Разин, который знал Кирилла Толмацкого с детства.

Наркотиков не было точно

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал «Комсомольской правде»-Ижевск, что произошло вечером, когда умер рэпер [эксклюзив «КП»]

Напомним, в ночь на 3 февраля рэпер блестяще отыграл программу. Как сообщает его концертный директор, уже в гримерке артисту стало плохо. Спасти Децла не удалось, по предварительным данным, он умер от остановки сердца. Исполнителю было всего 35 лет. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший певца популярным.

