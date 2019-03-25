2019-03-25T10:07:21+03:00
Общество

Утро в Ижевске: поздравление Путина для Алины Загитовой, ремонт интерната №13 и пушистый фестиваль

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спалиФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 25 марта. Сегодня днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег, температура +1...+3°С. С утра на дорогах возможен гололед, будьте осторожны. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Ульяна Кайшева заняла 46-е место на Кубке мира (Подробнее)

- Алина Загитова о победе на ЧМ: «Я старалась порадовать вас своим катанием» (Подробнее)

- Самолеты Boeing 737 и Embraer E-17 сменят Як-42 в аэропорту Ижевска (Подробнее)

- «Я хочу домой»: Жители Ижевска смогут подарить вторую жизнь бездомным котикам (Подробнее)

- В Прикамье вынесли приговор жителю Удмуртии, который семь лет насиловал женщин (Подробнее)

- Жителей просят сообщать о фактах вымогательства денег за участки на кладбищах (Подробнее)

- Администрация Ижевска предлагает изменить схему вывоза снега (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Президент России Владимир Путин поздравил уроженку Ижевска Алину Загитову с победой на чемпионате мира

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате мира фигуристку Алину Загитову. Как сообщает пресс-служба Кремля, девушке направили телеграмму. (Подробнее)

Ремонт ижевской школы-интерната для детей с нарушением речи завершат в октябре 2019 года

Интернат №13 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Интернат №13Фото: Екатерина АРДАШЕВА

На ремонт школы необходимо 26 600 000 рублей. Сумму выделят из денег, вырученных от продажи имущественного комплекса Ижевских электросетей. По словам председателя Гордумы Олега Гарина, решение о выделении средств будет принято 28 марта на сессии городской думы Ижевска. Аукцион на заключение контракта с подрядчиком будет объявлен в апреле, а строительные работы начнут в середине июня – после подписания контракта. (Подробнее)

Министр транспорта Удмуртии назвал трещины на дорогах негарантийным случаем

Трещины на дорогах - негарантийный случай Фото: Архив КП

Трещины на дорогах - негарантийный случайФото: Архив КП

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на расширенной коллегии ведомства прокомментировал поступающие жалобы на трещины на гарантийных дорогах. Он рассказал, что деформационные швы неизбежны. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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