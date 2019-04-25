Утро в Ижевске: протесты около дельфинария, смертельное ДТП с тягачом и налог на теплицы
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 25 апреля. Сегодня днем ожидается температура +10...+12°С, без осадков. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Ижевске зоозащитники устроили протестные акции около дельфинария
- Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска открылась 22 апреля
- К выходным в Удмуртии похолодает
- В прямом эфире радио «КП-Ижевск» решилась проблема с подтоплением детского сада
- На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
- Ижевчане могут выиграть контейнеры для раздельного сбора мусора
- Как «Ижсталь» отметит свое 60-летие
А теперь к главным новостям:
Так надо ли платить налог на теплицы
Налог на теплицы
Чем только не пугают садоводов-дачников в последнее время. В том числе пошла и такая информация: садоводов принуждают регистрировать теплицы (!) как объекты недвижимости и платить за них налоги. Разбираемся в этом вопросе.
«Утро с главой»
Утро с главой Удмуртии
В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск прошла традиционная передача «Утро с главой». Александр Бречалов ответил на вопросы жителей республики. О том, как это было, можно посмотреть в нашей трансляции.
Какой будет новая школа на Берша в Ижевске?
Школа на Берша
Первый этап строительства школы на Берша подходит к концу. Так, 23 апреля объект посетили и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Они пообщались с жителями микрорайона и проверили, укладываются ли рабочие в срок. Какой будет новая школа и когда она откроется, выяснила «Комсомолка» (продолжение).
Дом-привидение за поворотом
Дом-призрак
Перекошенные двери, провалившийся пол, просевшая крыша, вспучившиеся стены - это не декорации фильма в жанре постапокалиптики, а реальный дом на площади Школьной в Ижевске. Дом №12, где живут 20 взрослых и детей (продолжение).
Думаем о лете
Летние фестивали в Удмуртии
«Комсомолка» собрала самые интересные и массовые мероприятия, которые пройдут летом на территории Удмуртии (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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