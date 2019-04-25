2019-04-30T08:37:39+03:00
Общество

Утро в Ижевске: протесты около дельфинария, смертельное ДТП с тягачом и налог на теплицы

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 25 апреля. Сегодня днем ожидается температура +10...+12°С, без осадков. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске зоозащитники устроили протестные акции около дельфинария

- Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска открылась 22 апреля

- К выходным в Удмуртии похолодает

- В прямом эфире радио «КП-Ижевск» решилась проблема с подтоплением детского сада

- На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП

- Ижевчане могут выиграть контейнеры для раздельного сбора мусора

- Как «Ижсталь» отметит свое 60-летие

А теперь к главным новостям:

Так надо ли платить налог на теплицы

Налог на теплицы

Налог на теплицы

Чем только не пугают садоводов-дачников в последнее время. В том числе пошла и такая информация: садоводов принуждают регистрировать теплицы (!) как объекты недвижимости и платить за них налоги. Разбираемся в этом вопросе.

«Утро с главой»

Утро с главой Удмуртии

Утро с главой Удмуртии

В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск прошла традиционная передача «Утро с главой». Александр Бречалов ответил на вопросы жителей республики. О том, как это было, можно посмотреть в нашей трансляции.

Какой будет новая школа на Берша в Ижевске?

Школа на Берша

Школа на Берша

Первый этап строительства школы на Берша подходит к концу. Так, 23 апреля объект посетили и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Они пообщались с жителями микрорайона и проверили, укладываются ли рабочие в срок. Какой будет новая школа и когда она откроется, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

Дом-привидение за поворотом

Дом-призрак

Дом-призрак

Перекошенные двери, провалившийся пол, просевшая крыша, вспучившиеся стены - это не декорации фильма в жанре постапокалиптики, а реальный дом на площади Школьной в Ижевске. Дом №12, где живут 20 взрослых и детей (продолжение).

Думаем о лете

Летние фестивали в Удмуртии

Летние фестивали в Удмуртии

«Комсомолка» собрала самые интересные и массовые мероприятия, которые пройдут летом на территории Удмуртии (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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