Погоня с ДПС и пассажирский автобус, угодивший в трубопровод: топ-4 самых жестких ДТП в Удмуртии за неделю

В Удмуртии с 18 по 25 августа произошло большое количество ДТП. Собрали топ-4 самых жестких автоаварий.

Так, 18 августа, на трассе Удмуртии произошло ДТП, в котором погибли трое, в том числе ребенок (подробности).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечер 20 августа выдался неспокойным, а все потому, что на пересечении улиц Ленина и Воровского столкнулись две машины (продолжение).

Фото: Александра Букреева

21 августа Ижевск проснулся раньше обычного от новости ДТП с участием патрульной машины и «наркозакладчика». Узнали подробности.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пятница, 23 августа, для пассажиров автобуса №21 выдалась не такой уж и веселой. В районе 19:00 автобус взрезался в опору трубопровода на улице Новоажимова. Собрали все, что известно о ДТП.

Фото: Алена Селезнева

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какие древнейшие клады находили в Удмуртии узнал журналист "Комсомолки".

- Ну что, дорогие наши, последняя неделька августа осталась... И теплую погоду можно не ждать. Подробный прогноз уже на сайте.

- Когда планируют завершить работы на Центральной площади? И что уже готово? Собрали несколько фотографий.