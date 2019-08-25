Погоня с ДПС и пассажирский автобус, угодивший в трубопровод: топ-4 самых жестких ДТП в Удмуртии за неделю
В Удмуртии с 18 по 25 августа произошло большое количество ДТП. Собрали топ-4 самых жестких автоаварий.
Так, 18 августа, на трассе Удмуртии произошло ДТП, в котором погибли трое, в том числе ребенок (подробности).
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Вечер 20 августа выдался неспокойным, а все потому, что на пересечении улиц Ленина и Воровского столкнулись две машины (продолжение).
Фото: Александра Букреева
21 августа Ижевск проснулся раньше обычного от новости ДТП с участием патрульной машины и «наркозакладчика». Узнали подробности.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Пятница, 23 августа, для пассажиров автобуса №21 выдалась не такой уж и веселой. В районе 19:00 автобус взрезался в опору трубопровода на улице Новоажимова. Собрали все, что известно о ДТП.
Фото: Алена Селезнева
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Какие древнейшие клады находили в Удмуртии узнал журналист "Комсомолки".
- Ну что, дорогие наши, последняя неделька августа осталась... И теплую погоду можно не ждать. Подробный прогноз уже на сайте.
- Когда планируют завершить работы на Центральной площади? И что уже готово? Собрали несколько фотографий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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