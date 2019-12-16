Утро в Ижевске: приостановка карьеры Алины Загитовой, закон о тишине и новогодние изменения
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 декабря. Сегодня будет -5…-7 градусов, местами пройдет небольшой снег. А пока вы настраиваетесь на новую рабочую неделю, мы напомним вам, что произошло за выходные.
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Перейдем к подробным новостям:
Ижевская чемпионка Алина Загитова заканчивает карьеру?
Фото: vk.com/alinazagotova
13 декабря в эфире «Первого канала» (6+) олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении спортивной карьеры. Она отказалась от участия в чемпионате России и автоматически – от Чемпионата Европы и мира. Почему спортсменка приняла такое решение?
Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии
Фото: pixabay
15 декабря в силу вступил закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики». Удмуртия стала 36 регионом, где этот аспект регулируется на законодательном уровне, раскали в местном парламенте. Напоминаем основные положения закона.
Предновогодние подарки от депутатов: минимальную зарплату - поднять, курилкам в аэропортах - быть
Фото: Сергей Фадеичев
В четверг Госдума приняла сразу несколько важных законов в третьем чтении: вернуть курилки, поднять зарплату… Рассказываем, как изменится наша жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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