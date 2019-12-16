2019-12-16T07:49:30+03:00
Общество

Утро в Ижевске: приостановка карьеры Алины Загитовой, закон о тишине и новогодние изменения

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня будет идти снегСегодня будет идти снегФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 декабря. Сегодня будет -5…-7 градусов, местами пройдет небольшой снег. А пока вы настраиваетесь на новую рабочую неделю, мы напомним вам, что произошло за выходные.

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-«Я была собой»: ижевчанка не прошла в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»

-Первые кадры ледового городка в Ижевске появились в интернете

-На Центральной площади в Ижевске треснула плитка

-Школы №7 и №81 примут в новом учебном году первоклассников с Берша

Перейдем к подробным новостям:

Ижевская чемпионка Алина Загитова заканчивает карьеру?

Фото: vk.com/alinazagotova

Фото: vk.com/alinazagotova

13 декабря в эфире «Первого канала» (6+) олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении спортивной карьеры. Она отказалась от участия в чемпионате России и автоматически – от Чемпионата Европы и мира. Почему спортсменка приняла такое решение?

Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии

Фото: pixabay

Фото: pixabay

15 декабря в силу вступил закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики». Удмуртия стала 36 регионом, где этот аспект регулируется на законодательном уровне, раскали в местном парламенте. Напоминаем основные положения закона.

Предновогодние подарки от депутатов: минимальную зарплату - поднять, курилкам в аэропортах - быть

Фото: Сергей Фадеичев

Фото: Сергей Фадеичев

В четверг Госдума приняла сразу несколько важных законов в третьем чтении: вернуть курилки, поднять зарплату… Рассказываем, как изменится наша жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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