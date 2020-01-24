2020-01-23T19:15:20+03:00
Общество

Утро в Ижевске: дойдет ли вирус из Китая до Удмуртии, итоги шахматных соревнований и «ожившие» панно на стенах зданий

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 января, пятница. В городе сегодня облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Днем до -7 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Инженера «Ижводоканала» обвиняют во взяточничестве

На федеральной трассе в Удмуртии появилось семь новых светофоров

Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины на обочинах дорог

Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте

Далее с подробностями.

ОПАСНЫЙ ВИРУС

Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженным в Китае и получившим наименование 2019-nCoV, продолжают волновать жителей Удмуртии. 21 января Роспотребнадзор со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 291 подтвержденном случае заболевания в Китае, Таиланде, Японии, и Южной Корее, а также о четырех погибших от болезни. 22 января федеральные СМИ сообщили уже о девяти скончавшихся и 440 подтвержденных случаях заражения. 23 января число погибших выросло до 17, а заболевших – до 571. Вирус уже обнаружен в США, а в Сингапуре, Гонконге и Австралии есть пациенты с подозрением на инфекцию.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ШАХМАТНАЯ УДМУРТИЯ

С 19 по 23 января в Удмуртии, в селе Дебесы, прошли первые Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности. О том, как это было, рассказывает «Комсомолка».

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

«ОЖИВШИЕ» ПАННО

Дизайнер Андрей Першин продолжил свой проект, в котором он «оживляет» героев панно советской эпохи на ижевских зданиях. Свою работу в соцсетях он назвал «Живые стены Ижевска».

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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