Утро в Ижевске: новые правила работы кафе и ресторанов, авария с 5 пострадавшими и граффити в честь врачей

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 июня, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем до +24 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Где чаще всего присасываются клещи в Удмуртии?

Десятки медведей устроили вечеринку на теплоходе в Ижевске

Директор Удмуртской филармонии набегал имя дочери в честь ее дня рождения

Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России

Административную ответственность введут в Удмуртии за выгул животных на детских площадках

Водолазы больше суток искали тело утонувшего жителя Удмуртии

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НОВЫЕ ПРАВИЛА

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с понедельника, 15 июня, в нашей республике вновь заработают фитнес-клубы, а совсем скоро встретят посетителей кинотеатры и кафе. Конечно, точных дат пока не обозначено, а вот требования к вновь открывающимся заведениям уже прописаны Роспотребнадзором. «Комсомолка» разобрала главные правила, которым нужно следовать при посещении летних лагерей и пляжей, спорт клубов, кафе и ресторанов, кинотеатров и салонов красоты.

Работа кафе и ресторанов уже не будет прежней

5 ПОСТРАДАВШИХ

Появились подробности ДТП, произошедшего в пятницу, 12 июня, на 7 км автодороги «Кез-Пужмезь-Чепца» Кезского района. Напомним, автомобиль «ВАЗ-2107» опрокинулся в кювет, в результате чего пострадало пять человек. За рулем авто была 19-летняя девушка, имеющая стаж вождения год и два месяца. На затяжном повороте она не справилась с управлением и съехала с дороги. У девушки имелись признаки опьянения.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД РФ по УР

СПАСИБО ВРАЧАМ!

12 июня, в День города и День России, в Ижевске появилось граффити с портретом медработника и подписью: «Спасибо за ваш труд!». Как сообщает пресс-служба города, таким образом молодежный центр Удмуртской Республики решил поздравить врачей с Днем России. Появилась «открытка» на стенах хозяйственного корпуса по адресу улица 40 лет Победы, 90а.