2020-06-25T07:28:06+03:00
Общество

Утро в Ижевске: пропавший контрактник, новый летальный случай от коронавируса и спасение собаки

Традиционный обзор новостей от «Комсомолки»
Анастасия Волкова
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ФОТО: архивФОТО: архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 25 июня. Сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха поднимется до +13 градусов. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Больницы в районах Удмуртии получат новые автомобили

Пропавшего контрактника из Ижевска разыскивают в Челябинской области

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 24 июня

Собаку из шестиметрового колодца спасли в Удмуртии

Благоустройство микрорайона Буммаш проверил глава Ижевска. Какие недочеты он обнаружил?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Оружейная столица страны»

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

На федеральных российских телеканалах вышли сюжеты, посвященные Ижевску как одному из претендентов на почетное звание Города трудовой доблести. Сейчас на звание претендует 20 городов, в их числе – Ижевск, который каждый из нас может поддержать, отдав за него свой голос в рамках голосования 1 июля.

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 июня 2020 года

ФОТО: Дмитрий Селезнев

ФОТО: Дмитрий Селезнев

На 24 июня в Удмуртии выявили 20 новых случаев коронавируса. 10 случаев обнаружили в Ижевске, 3 в Можге, по два - в Алнашском и Малопургинском районах, по одному - в Воткинске, Балезинском и Якшур-Бодьинском районах. Один пациент скончался, 51 вылечился (подробнее). Что еще произошло за день?

ИСТОЧНИК KP.RU

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