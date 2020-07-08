Утро в Ижевске: девушка, врезавшаяся в столб, дезинфекция пляжа и законопроект о хамстве чиновников
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 8 июля. Сегодня будет жарко: столбик термометра поднимется до +30...32 градусов, преимущественно без осадков. Тем временем мы расскажем вам короткие новости:
- На две недели отключат горячую воду в еще одном микрорайоне Ижевска
- По факту утопления 12-летнего ребенка возбуждено уголовное дело
- Детские лагеря заработают в Удмуртии с 12 июля
- Еще пять площадок ГТО появится в Удмуртии к сентябрю
Перейдем к подробным новостям:
23-летняя девушка водитель в Ижевске врезалась в столб
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Ижевске на Воткинском шоссе 6 июля произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 23-летняя девушка-водитель с пассажирами в машине не справилась с управлением и врезалась в столб.
Центральный пляж Ижевска продезинфецируют
Фото: Архив
На центральном пляже Ижевска проведут дезинфекцию песка. Поэтому на трое суток жителям Удмуртии рекомендуют воздержаться от посещения пляжа.
Госдума в I чтении приняла законопроект о штрафах за хамство чиновников
Штраф для чиновников предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Изменения предложено внести в КоАП. Помимо штрафа хамоватому чиновнику может грозить дисквалификация до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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