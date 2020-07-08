2020-07-07T21:53:56+03:00
Общество

Утро в Ижевске: девушка, врезавшаяся в столб, дезинфекция пляжа и законопроект о хамстве чиновников

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Температура воздуха будет больше +30Температура воздуха будет больше +30Фото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 8 июля. Сегодня будет жарко: столбик термометра поднимется до +30...32 градусов, преимущественно без осадков. Тем временем мы расскажем вам короткие новости:

- На две недели отключат горячую воду в еще одном микрорайоне Ижевска

- По факту утопления 12-летнего ребенка возбуждено уголовное дело

- Детские лагеря заработают в Удмуртии с 12 июля

- Еще пять площадок ГТО появится в Удмуртии к сентябрю

Перейдем к подробным новостям:

23-летняя девушка водитель в Ижевске врезалась в столб

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске на Воткинском шоссе 6 июля произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 23-летняя девушка-водитель с пассажирами в машине не справилась с управлением и врезалась в столб.

Центральный пляж Ижевска продезинфецируют

Фото: Архив

Фото: Архив

На центральном пляже Ижевска проведут дезинфекцию песка. Поэтому на трое суток жителям Удмуртии рекомендуют воздержаться от посещения пляжа.

Госдума в I чтении приняла законопроект о штрафах за хамство чиновников

Штраф для чиновников предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штраф для чиновников предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Изменения предложено внести в КоАП. Помимо штрафа хамоватому чиновнику может грозить дисквалификация до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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