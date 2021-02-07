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Происшествия

Два пострадавших ребенка, смерть из-за пьяного водителя и сбитые пешеходы: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Рассказываем, что произошло на дорогах за 7 дней
Мария Шилова
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Рассказываем об авариях, которые произошли за неделю на дорогах Удмуртии

Рассказываем об авариях, которые произошли за неделю на дорогах Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о самых жутких ДТП, которые случились на дорогах республики. Среди пострадавших на этой неделе есть дети и пенсионеры.

НАЕХАЛА НА ДВУХ ЖЕНЩИН

Две женщины шли по обочине

Две женщины шли по обочине

Двух пенсионерок сбили на дороге на 1 км «Окружной автодороги г. Ижевска - д. Сокол» Завьяловского района. Женщины шли по обочине, когда водитель не справилась с управлением и наехала на двух пенсионерок. Пострадавших направили в больницу.

ВРЕЗАЛСЯ В АВТО С МИГАЛКАМИ

Авто службы спасение ехало с мигалкой

Авто службы спасение ехало с мигалкой

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель грузовика столкнулся с автомобилем поисково-спасательной службы. Машина проехала на красный свет через перекресток. В это время там же с мигалками и сиреной проезжали сотрудники поисково-спасательной службы. Четверо мужчин получили травмы разной степени тяжести.

СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе во время неудачного маневра

Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе во время неудачного маневра

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель легкового автомобиля проехал на красный свет и сбил переходившую дорогу 70-летнюю женщину. Мужчина хотел объехать впереди стоящий автомобиль, но при повороте не увидел пешехода, что и стало причиной аварии. Женщину доставили в больницу.

ПОСТРАДАВШИЙ РЕБЕНОК

В ДТП пострадала 10-летня девочка

В ДТП пострадала 10-летня девочка

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

При столкновении двух авто пострадала 10-летняя девочка-пассажир. ДТП произошло в вечерний час-пик. Девушка не справилась с управлением и врезалась в двигающийся с ней в попутном направлении автомобиль. После удара одну из машин развернуло.

7-ЛЕТНЯЯ ПОСТРАДАВШАЯ

Девочка 7-ми лет получила травмы

Девочка 7-ми лет получила травмы

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ещё один ребенок пострадал из-за аварии. Женщина-водитель «Шкоды-Фабиа» поворачивала налево, при этом не уступив дорогу встречной «Ладе-Гранта». Так произошло столкновение. В результате ДТП пострадала женщина-водитель и 7-летняя девочка, которая находилась с ней в машине.

ЛЕГКОВУШКА ВРЕЗАЛАСЬ В ГРУЗОВИК

Водитель вылетела на встречку

Водитель вылетела на встречку

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 1 февраля, на 36 км автодороги «Игра - Сюмси» Игринского района автомобиль «Лада Калина» врезался в грузовик с прицепом «Вольво». Водитель легковушки не справилась с управлением и вылетела на встречку. Женщина получила травмы.

СМЕРТЬ ИЗ-ЗА ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

Одну из машин при столкновении отбросило в сторону

Одну из машин при столкновении отбросило в сторону

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Три автомобиля столкнулись 31 января, напротив дома №282 по улице Пушкинская в Ижевске. Из-за столкновения скончалась пассажирка одного из них - 85-летняя женщина. Авария произашла по вине пьяного водителя, который не пропустил на перекрестке машину.

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