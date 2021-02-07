Два пострадавших ребенка, смерть из-за пьяного водителя и сбитые пешеходы: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Рассказываем об авариях, которые произошли за неделю на дорогах Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о самых жутких ДТП, которые случились на дорогах республики. Среди пострадавших на этой неделе есть дети и пенсионеры.

НАЕХАЛА НА ДВУХ ЖЕНЩИН

Две женщины шли по обочине

Двух пенсионерок сбили на дороге на 1 км «Окружной автодороги г. Ижевска - д. Сокол» Завьяловского района. Женщины шли по обочине, когда водитель не справилась с управлением и наехала на двух пенсионерок. Пострадавших направили в больницу.

ВРЕЗАЛСЯ В АВТО С МИГАЛКАМИ

Авто службы спасение ехало с мигалкой Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель грузовика столкнулся с автомобилем поисково-спасательной службы. Машина проехала на красный свет через перекресток. В это время там же с мигалками и сиреной проезжали сотрудники поисково-спасательной службы. Четверо мужчин получили травмы разной степени тяжести.

СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе во время неудачного маневра Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель легкового автомобиля проехал на красный свет и сбил переходившую дорогу 70-летнюю женщину. Мужчина хотел объехать впереди стоящий автомобиль, но при повороте не увидел пешехода, что и стало причиной аварии. Женщину доставили в больницу.

ПОСТРАДАВШИЙ РЕБЕНОК

В ДТП пострадала 10-летня девочка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

При столкновении двух авто пострадала 10-летняя девочка-пассажир. ДТП произошло в вечерний час-пик. Девушка не справилась с управлением и врезалась в двигающийся с ней в попутном направлении автомобиль. После удара одну из машин развернуло.

7-ЛЕТНЯЯ ПОСТРАДАВШАЯ

Девочка 7-ми лет получила травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ещё один ребенок пострадал из-за аварии. Женщина-водитель «Шкоды-Фабиа» поворачивала налево, при этом не уступив дорогу встречной «Ладе-Гранта». Так произошло столкновение. В результате ДТП пострадала женщина-водитель и 7-летняя девочка, которая находилась с ней в машине.

ЛЕГКОВУШКА ВРЕЗАЛАСЬ В ГРУЗОВИК

Водитель вылетела на встречку Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 1 февраля, на 36 км автодороги «Игра - Сюмси» Игринского района автомобиль «Лада Калина» врезался в грузовик с прицепом «Вольво». Водитель легковушки не справилась с управлением и вылетела на встречку. Женщина получила травмы.

СМЕРТЬ ИЗ-ЗА ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

Одну из машин при столкновении отбросило в сторону Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Три автомобиля столкнулись 31 января, напротив дома №282 по улице Пушкинская в Ижевске. Из-за столкновения скончалась пассажирка одного из них - 85-летняя женщина. Авария произашла по вине пьяного водителя, который не пропустил на перекрестке машину.