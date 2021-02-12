Утро в Ижевске: перепрофилирование ковид-центров, спасение ребенка из пожара и велопарад в Ижевске

Утро в Ижевске фото: архив "Комсомольской правды"

Утро в Ижевске фото: архив "Комсомольской правды"

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе ожидается пасмурная погода, облачно, к вечеру - небольшой снег. Температура воздуха днем -14…-16 градусов°С. А мы переходим к традиционному обзору новостей одной строкой:

В 2021 году на перекрестке Орджоникидзе и Советской в Ижевске появится светофор

Юные танцоры из Удмуртии стали призерами двух всероссийских турниров

Дороги в Ижевске будут ремонтировать круглосуточно

248 школьников из Удмуртии разработали и представили свои технические проекты на конкурсе

Жители Ижевска за год сбросили в канализацию 600 кубометров мусора

Программу по профилактике сколиоза у школьников запустили в Удмуртии

Три жительницы Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя в спа-салоне

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Ковид-центров в Удмуртии станет меньше

По заявлению главы республики, с 15 февраля вернутся к штатному режиму работы один городской и два районных медицинских учреждения, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.

Три ковид-центра перепрофилируют фото: архив "Комсомольской правды"

Это станет возможным, если не будет роста заболеваемости.

Мать вынесла ребенка из пожара

В результате задымления в одном из домов на улице Песочной, отравление угарным газом получила трехлетняя девочка.