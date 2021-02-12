Утро в Ижевске: перепрофилирование ковид-центров, спасение ребенка из пожара и велопарад в Ижевске

Утро в Ижевске фото: архив "Комсомольской правды"
Утро в Ижевске фото: архив "Комсомольской правды"
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе ожидается пасмурная погода, облачно, к вечеру - небольшой снег. Температура воздуха днем -14…-16 градусов°С. А мы переходим к традиционному обзору новостей одной строкой:
В 2021 году на перекрестке Орджоникидзе и Советской в Ижевске появится светофор
Юные танцоры из Удмуртии стали призерами двух всероссийских турниров
Дороги в Ижевске будут ремонтировать круглосуточно
248 школьников из Удмуртии разработали и представили свои технические проекты на конкурсе
Жители Ижевска за год сбросили в канализацию 600 кубометров мусора
Программу по профилактике сколиоза у школьников запустили в Удмуртии
Три жительницы Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя в спа-салоне
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Ковид-центров в Удмуртии станет меньше
По заявлению главы республики, с 15 февраля вернутся к штатному режиму работы один городской и два районных медицинских учреждения, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.
Три ковид-центра перепрофилируют фото: архив "Комсомольской правды"
Это станет возможным, если не будет роста заболеваемости.
Мать вынесла ребенка из пожара
В результате задымления в одном из домов на улице Песочной, отравление угарным газом получила трехлетняя девочка.