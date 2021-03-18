10 млрд рублей за 10 лет: как Ижводоканал улучшает качество воды в Ижевске

Фото: Амир Закиров

Ни один город не может жить без хорошей системы водоснабжения. Еще в XIX веке после строительства Оружейного завода в Ижевске оборудовали «первые колодези для продовольствия жителей лучшею водою».

В XXI веке город обеспечивает водой МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Рассказываем, как предприятие заботится о качестве ресурса.

10 млрд вложений в инфраструктуру за 10 лет

Услугами Ижводоканала пользуются более 600 тысяч горожан. Трубы предприятия покрывают весь город. Всего насчитывается более 1000 км сетей водоснабжения и 726 км канализации.

Главная проблема коммуникаций - многие из них слишком старые. Некоторые трубы проложили еще в начале XX века. Они переработали свой срок службы в несколько раз. Именно на устаревших сетях чаще всего происходят аварии.

Станция подготовки воды «Кама - Ижевск» Фото: Амир Закиров

Больше всего неудобств жители испытывают зимой, особенно во время перепада температур: в городе происходят порывы, в частном секторе замерзают колонки … Чтобы свести проблемы к минимуму, старые сети нужно реконструировать, а в застраивающихся микрорайонах прокладывать новые.

Денег на это не хватает. Конечно, жители оплачивают услуги и часть средств остается у предприятия. Но этого недостаточно: столица Удмуртии — город с одним из самых низких тарифов в ПФО. Чтобы провести необходимые работы и тем самым улучшить качество воды и инфраструктуры, цены планируют поднять. Рост не будет резким - его растянут на несколько лет. Также на часть работ «Ижводоканал» возьмет кредиты.

Три изменения 2021 года

Только в 2021 году Ижводоканал вложит в ремонт сетей 450 млн рублей. Рассказываем об основных работах.

1. Ремонт трубы в районе Металлурга

Всего в 2021 году реконструируют и построят 25 километров трубопроводов. Масштабные работы проведут на ул. 50 лет ВЛКСМ. На ремонт выделено 19 млн рублей. Деньги поступят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в районе больше не будет прерываться водоснабжение.

- Модернизация сетей и сооружений позволит значительно повысить надежность предоставляемых нашим предприятием услуг. При поддержке руководства города и республики мы готовы справиться со всеми поставленными задачами. Залог успеха - проверенный годами и десятилетиями большой коллектив профессионалов, искренне заинтересованный в процветании любимого города, - говорит главный инженер «Ижводоканала» Владислав Катаев.

2. Отказ от хлора

Станция подготовки воды «Пруд - Ижевск» находится в многолюдном районе. Рядом - парк Кирова, зоопарк и новостройки. Жители и прохожие могут оказаться в опасности, потому что для обеззараживания воды на станции используют хлор. На «Ижводоканале» соблюдают все меры безопасности при работе с ним, но на 100% от аварий не застрахован никто.

Поэтому на станции собираются перейти на практически безвредное вещество - гипохлорит натрия. Новый цех по производству реагента построят через три-четыре года, но работы начнутся уже в 2021. В него вложат более 500 млн рублей.

На станции подготовки воды «Кама - Ижевск» строят сооружение повторного использования промывных вод. Это благоприятно скажется на экологии, потому что для промывки фильтров будут брать меньше воды из природы. Фото: Амир Закиров

3. Повторное использование воды

На станции подготовки воды «Кама - Ижевск» очищают фильтры с помощью промывной воды. Но на это расходуется много ресурса из окружающей среды. После очистки фильтров он уходит в «никуда».

В 2021 году на станции поставят сооружение повторного использования промывных вод. Благодаря технологии одну и ту же воду можно будет использовать много раз, и это хорошо скажется на экологии.

Что уже сделали?

1. Быстрее устраняют порывы

В октябре Ижводоканал запустил программу по повышению производительности труда.

- Мы выезжали с рабочей группой на все порывы, а потом обсуждали, что и как можно улучшить. В итоге время на устранение аварий сократилось с пяти до четырех часов, - говорит Ильдар Валиев, руководитель программы.

2. Исключили человеческие ошибки

На станциях подготовки воды появились системы автоматического дозирования реагентов. Их добавляют в воду, чтобы очистить ее от вредных примесей. Раньше вещества готовили вручную: оператор мог ошибиться и сделать что-то не так. После автоматизации человеческий фактор перестал влиять на качество прудовой воды.

Водозабор «Пруд - Ижевск» Фото: Амир Закиров

3. Очищают канализационную воду с помощью бактерий

На очистных сооружениях обрабатывают воду из канализации, а потом возвращают ее в пруд. Там тоже произошли изменения. Предприятие планирует активнее использовать в очистке бактерии - они помогают расщеплять вредные вещества. Для этого нужна большая инфраструктура. В прошлом году уже реконструировали два вторичных отстойника для воды и поставили четыре турбокомпрессора. Они подают бактериям столько воздуха, сколько им нужно для существования и расщепления органики.

4. Извлекают больше мусора из канализации

Многие горожане бросают в канализацию мусор. Его нужно извлечь, чтобы отходы не попали в природу. Для этого используют решетки со стержнями - они помогают отделять отходы от воды. Раньше прозор стержней был 12 мм, и часть мусора из-за щелей оставалась в воде. У новых стержней прозор меньше - 7 мм. Благодаря этому извлекаемость отходов увеличили на 30-50%.

Благодаря стержням с меньшим прозором из сточных вод извлекают больше мусора Фото: Амир Закиров

5. Построили водопровод

В 2020 году «Ижводоканал» закончил строить водопровод в восточной части города. Его длина - 2,7 км. Водоснабжение в верхней зоне Ижевска закольцевали. Благодаря этому в новых микрорайонах обеспечили надежную подачу воды.

На предприятии - новый директор

16 марта Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев представил трудовому коллективу МУП "Ижводоканал" нового руководителя. Муниципальное предприятие возглавил Дмитрий Муханов. Родился он 1 мая 1974 года в городе Глазове, окончил Вятский государственный технический университет по специальности «электроснабжение» в 1997 году.

Директор МУП «Ижводоканал» Дмитрий Муханов

Девять лет Муханов возглавлял ООО «Энергоремонт» в Глазове, занимающееся централизованным ремонтом и техническим обслуживанием технологического оборудования ЧМЗ. Также получил опыт работы в строительной отрасли на предприятии Росатома и других объектах.

Олег Бекмеметьев, представляя директора, обозначил основные точки роста для организации. «Прежде всего, это реализация инвестиционной программы с объемом инвестиций в 10 млрд рублей, своевременное и качественное выполнение всех запланированных в программе мероприятий по модернизации сетей и оборудования. Продолжение внедрения принципов бережливого производства, повышение эффективности работы всех структурных подразделений. И самое главное – это сохранение достойных условий труда для работников», - подчеркнул Глава Ижевска.

От редакции

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