Где установить брекеты, пройти тест на коронавирус и сделать МРТ и КТ жителям Ижевска?

«Комсомолка» узнала, где пройти качественное обследование и лечение

Еще один марафон «Комсомолки» подошел к концу. В феврале мы рассказывали, куда поступить девятикласснику в Удмуртии, в марте – какие изменения ждут ижевчан в области ЖКХ. Апрель мы посвятили не менее волнующей теме здоровья.

На радио «Комсомольская Правда»–Ижевск» (16+, 107,6 FM) в рамках «Марафона здоровья» ведущие специалисты клиник подробно рассказали об особенностях их услуг. Для тех, кто не успел послушать эфир, мы подготовили информацию «коротко о главном».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МНЕ НУЖНЫ БРЕКЕТЫ?

Стоматологи клиники «Авангард» – специалисты высшей квалификации, которые помогут даже в очень сложных ситуациях. Фото: «Авангард»

Каждый из нас может стать обладателем неровного прикуса. У кого-то он с детства, кто-то сталкивается с проблемой в более взрослом возрасте (например, если удалить зуб и не поставить имплант, вскоре весь зубной ряд будет нарушен). На помощь приходят брекеты.

Это сложная система, которую умеют устанавливать далеко не все стоматологи. Но профессиональные ортодонты клиники «Авангард» не просто лечат прикус – они любят это дело, а значит, не перестают совершенствоваться в нем.

Пациенты «Авангарда» доверяют опытным врачам клиники на протяжении 15 лет. В стоматологии они получают полный спектр услуг: диагностику, терапию, ортопедию, чистку зубов, хирургию и имплантацию.

Возрастных ограничений для лечения брекетами нет – поставить их может как ребенок, так и взрослый человек. Если человек наблюдает у себя скученность зубов, промежутки между ними или неровное расположение, стоит задумать об установке брекет-системы.

Есть мнение, что все лечение сопровождается болью. Врач-ортодонт стоматологии «Авангард» Кристина Попцова пояснила, что первые дни привыкания будут дискомфортными, но зубочелюстная система быстро адаптируется к новым ощущениям. Главное – настрой пациента на хороший результат.

Но как выбрать брекеты? Сложно ли за ними ухаживать и что можно есть? На все вопросы ответили в нашей статье и подкасте по ссылке.

ГДЕ ПРОЙТИ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Пациенты «МедЛаб Экспресс» могут участвовать в комплексных программах для сдачи анализов перед планированием беременности, госпитализацией, операцией и многим другим. Фото: pexels.com

Коронавирус стал частью нашей жизни. Второй год мы боремся с ним: носим маски и перчатки, сохраняем социальную дистанцию, чаще прислушиваемся к своему состоянию.

В это же время в режиме нон-стоп работают лаборатории – в марте прошлого года им пришлось быстро подстроиться под новые реалии и чуть ли не круглосуточно проверять анализы на COVID-19. Кстати, согласно данным 12 апреля 2021 года, в Удмуртии сделали более миллиона тестов на выявление этого вируса.

За наше здоровье боролась и продолжает борьбу со всевозможными вирусами, бактериями и простейшими лаборатория «МедЛаб Экспресс». Она была одной из первых, кто получил положительный результат на ковид, а также проверила более 100 тысяч анализов за один год.

Чтобы выявить инфекционное заболевание, делают два теста: на антиген и на антитела.

Первый напрямую выявляет возбудителя болезни и точно показывает, что происходит в организме человека прямо сейчас. При подозрении на ковид, грипп А и В, аденовирус и другие вирусы стоит делать именно тест на антиген методом ПЦР.

Второй находит возбудителя не напрямую, а через кровь. Он показывает реакцию иммунитета человека, когда тот переболел и насколько у него хорошая защита. Его стоит делать, когда человек уже переболел и хочет знать свой уровень защиты.

Можно ли доверять домашним экспресс-тестам? Как подготовиться к сдаче анализов? И что делать, если вы собираетесь за границу? Все ответы – в нашем подкасте и статье по ссылке.

ГДЕ СДЕЛАТЬ МРТ И КТ?

10 млн МРТ проведено в центрах МИБС с 2003 года. Фото: МИБС

Во время пандемии был период, когда на компьютерную томографию (КТ) стояли большие очереди. Чтобы помочь людям, медицинский институт имени Березина Сергея в Ижевске (МИБС) принимал пациентов не только в стандартное для клиник время, но также вечером и даже ночью.

Сейчас ситуация стабилизировалась. По назначению врача на КТ обследуют органы грудной клетки и костную структуру. Магнитно-резонансная томография (МРТ) незаменима при диагностике заболеваний центральной нервной системы, межпозвонковых грыж, органов брюшной полости и малого таза, суставов, мягких тканей.

В отличие от компьютерной томографии, МРТ совершенно безвреден, так как изображение получается при помощи магнитного поля. КТ проводится с лучевой нагрузкой на пациента, между которыми стоит делать перерыв в две недели.

Помимо стандартных исследований, МИБС предлагает две уникальные программы:

«Онкопоиск», цель которой – найти онкологические заболевания основных органов и систем человека;

«Виртуальная колоноскопия», которая помогает сделать неприятную процедуру безболезненной.

А чем отличается контраст МРТ и КТ? Можно ли пройти их по ОМС? И что делать, если у человека клаустрофобия? Ответы можно найти в нашей статье и подкасте по ссылке.