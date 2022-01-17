Новости Удмуртии на утро 17 января 2022: прощание с погибшим бортоператором Ми-2 и два порыва водопровода в Ижевске

Фото: Ирина Сальникова, vk.com/udmurtiya18rus
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 января, среда. Синоптики прогнозируют 7..-9 °C и небольшой снег, на дорогах ожидается снежный накат.
А сейчас мы вспомним самые важные новости на сегодняшнее утро.
За выходные в Ижевске произошло два порыва водопроводных труб
Фото: Алексей Мерилов, слушатель радио «Адам»
В субботу, 15 января случился порыв во дворе дома на улице Кирова. В воскресенье в результате порыва на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Фруктовая вода излилась на проезжую часть.
Состоялось прощание с погибшим бортоператором упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2
Фото: Амир Закиров
Родные и коллеги поделились своими воспоминаниями о нем.
Затор на дороге Воткинск – Ижевск и ограничение движения по федеральной трассе
Фото: udmurt.ru
Из-за снегопада днем 15 января на дороге Воткинск-Ижевск образовался затор, движение грузового транспорта временно ограничили. С 13:00 до 00:00 15 января было временно перекрыто движение по участку федеральной трассы М-7 «Волга» от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном.
Трех чиновников регионального Минстроя наказали за нарушения при переселении граждан из ветхого жилья
После прокурорской проверки их привлекли к дисциплинарной ответственности.