Последние новости Ижевска и России на утро 24 января 2022 года: пожар на ул. Авангардной, рекорд по заболеваемости ковидом и завершение Всероссийских соревнований по шахматам среди школьников

В Удмуртии завершились Всероссийские соревнование по шахматам среди школьников. Фото: Сергей Суворов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 января, понедельник. Синоптики прогнозируют до -8 °C, без осадков. А пока вы настраивайтесь на начало рабочей недели, предлагаем вам вспомнить главные новости, которые произошли за эти выходные.

9 детей спасли из пожара

Из окна 4 этажа шел густой черный дым. Фото: МЧС по УР

Вчера вечером загорелась квартира в многоэтажном доме на ул. Авангардной. В ходе спасательной операции было эвакуировано 45 человек, в том числе 9 детей.

В Удмуртии прошли всероссийские соревнование по шахматам

Соревнования проходили среди школьников из сел и деревень. Самые яркие фотографии первых дней можно посмотреть здесь, а кто победил – вот тут.

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Удмуртию пришла новая волна ковида Фото: Амир Закиров

С начала пандемии заболело наибольшее число людей – 570. А днем ранее число было – 418. Не забывайте носить маски и хорошенько мыть руки!

8 самых дорогих машин, которые продают в Ижевске

Завидуем тем, кто может себе позволить такие машины. Фото: Авито

Есть и мерседесы и лексусы. Для самых обеспеченных сограждан