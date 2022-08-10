Последние новости Ижевска на утро 10 августа: кандидата разыскивает МВД, предприятие не платило зарплату, и девочка проводит ярмарки

Хороших новостей, Ижевск! Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро! Ну что, Ижевск, готов к новому рабочему дню? Синоптики обещают сегодня небольшие дожди и +27 градусов. И сейчас о главных событиях прошедших суток.

КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ УДМУРТИИ В БАЗЕ РОЗЫСКА МВД

Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Фото: vk.com/deputatbelousov?

Кандидат на пост главы Удмуртии от «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов внесен в базу данных «Розыск» МВД России. Он обвинен в получении взятки. Все подробности в нашем материале.

СИНОПТИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

Жара спадет, потом вернется Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жарко? Ждете милости от природы? Расскажем о том, чего нам ждать дальше от августа. В прогнозе и дожди, и грозы, и снова жара. Подробнее здесь.

О САМЫХ ЧАСТЫХ ТРАВМАХ МОТОЦИКЛИСТОВ В ДТП

В Ижевске прошел круглый стол, посвященный ДТП с участием мотоциклистов Фото: Алена Селезнева

Летом то и дело происходят аварии с участием мотоциклистов. Мототравмы в статистике даже выделяются в отдельном разделе. Рассказали о том, какие виды ранений чаще всего получают водители и пассажиры и кто из них чаще страдает от травм.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ УДМУРТИИ НЕ ПЛАТИЛО ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКАМ

Ижевская коммерческая организация несколько месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удмуртии ООО «АТ Систем» несколько месяцев не выплачивало своим сотрудникам заработную плату, задолжав более 10 млн рублей. О том, была ли в конце концов погашена задолженность, рассказали здесь.

СЕМЬ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ГРАФФИТИ ИЖЕВСКА

А вы знаете, где изображены эти граффити? Фото: Мария Бакланова

«Комсомолка» прогулялась по Ижевску и сделала фото самых больших, самых красивых, самых-самых граффити на улицах города. Кстати, везде указан адрес, где были сделаны фото, так что никто не помешает вам повторить наш маршрут и полюбоваться на современное городское искусство и сделать на их фоне пару снимков. А пока полюбуйтесь на наши фото.

В ИЖЕВСКЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК ПАРУСНОГО СПОРТА

Фото: предоставлено организаторами

Все будет по-взрослому! В начале сентября в столице Удмуртии пройдет масштабный праздник с гонками московских спортивных яхт. У зрителей будет возможность посмотреть соревнования, сфотографироваться на фоне белоснежных парусов, насладиться салютом и попробовать морские блюда. Подробнее здесь.

9-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Полина со своими любимцами. Фото: Ирины Григорьевой

Полине Григорьевой из Глазова девять лет. Уже не в первый раз девочка своими руками изготавливает милые поделки, которые продает на небольших домашних ярмарках. В организации помогают друзья и родственники, а все вырученные средства направляются на поддержку местного приюта для животных. Подробности этой истории здесь.

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