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Общество10 августа 2022 3:33

Последние новости Ижевска на утро 10 августа: кандидата разыскивает МВД, предприятие не платило зарплату, и девочка проводит ярмарки

Расскажем, что нового произошло в городе и республике за минувшие сутки
Наталья Зиятдинова
Хороших новостей, Ижевск!

Хороших новостей, Ижевск!

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро! Ну что, Ижевск, готов к новому рабочему дню? Синоптики обещают сегодня небольшие дожди и +27 градусов. И сейчас о главных событиях прошедших суток.

КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ УДМУРТИИ В БАЗЕ РОЗЫСКА МВД

Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Фото: vk.com/deputatbelousov?

Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Фото: vk.com/deputatbelousov?

Кандидат на пост главы Удмуртии от «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов внесен в базу данных «Розыск» МВД России. Он обвинен в получении взятки. Все подробности в нашем материале.

СИНОПТИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

Жара спадет, потом вернется

Жара спадет, потом вернется

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жарко? Ждете милости от природы? Расскажем о том, чего нам ждать дальше от августа. В прогнозе и дожди, и грозы, и снова жара. Подробнее здесь.

О САМЫХ ЧАСТЫХ ТРАВМАХ МОТОЦИКЛИСТОВ В ДТП

В Ижевске прошел круглый стол, посвященный ДТП с участием мотоциклистов

В Ижевске прошел круглый стол, посвященный ДТП с участием мотоциклистов

Фото: Алена Селезнева

Летом то и дело происходят аварии с участием мотоциклистов. Мототравмы в статистике даже выделяются в отдельном разделе. Рассказали о том, какие виды ранений чаще всего получают водители и пассажиры и кто из них чаще страдает от травм.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ УДМУРТИИ НЕ ПЛАТИЛО ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКАМ

Ижевская коммерческая организация несколько месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату

Ижевская коммерческая организация несколько месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удмуртии ООО «АТ Систем» несколько месяцев не выплачивало своим сотрудникам заработную плату, задолжав более 10 млн рублей. О том, была ли в конце концов погашена задолженность, рассказали здесь.

СЕМЬ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ГРАФФИТИ ИЖЕВСКА

А вы знаете, где изображены эти граффити? Фото: Мария Бакланова

А вы знаете, где изображены эти граффити? Фото: Мария Бакланова

«Комсомолка» прогулялась по Ижевску и сделала фото самых больших, самых красивых, самых-самых граффити на улицах города. Кстати, везде указан адрес, где были сделаны фото, так что никто не помешает вам повторить наш маршрут и полюбоваться на современное городское искусство и сделать на их фоне пару снимков. А пока полюбуйтесь на наши фото.

В ИЖЕВСКЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК ПАРУСНОГО СПОРТА

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Все будет по-взрослому! В начале сентября в столице Удмуртии пройдет масштабный праздник с гонками московских спортивных яхт. У зрителей будет возможность посмотреть соревнования, сфотографироваться на фоне белоснежных парусов, насладиться салютом и попробовать морские блюда. Подробнее здесь.

9-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Полина со своими любимцами. Фото: Ирины Григорьевой

Полина со своими любимцами. Фото: Ирины Григорьевой

Полине Григорьевой из Глазова девять лет. Уже не в первый раз девочка своими руками изготавливает милые поделки, которые продает на небольших домашних ярмарках. В организации помогают друзья и родственники, а все вырученные средства направляются на поддержку местного приюта для животных. Подробности этой истории здесь.

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ИнтересноеДоброе утро, Ижевск!