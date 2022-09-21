«Газпром» о взрыве газа на Степана Разина в Ижевске: «Утечек газа не обнаружено»

Коридор подъезда, в котором все случилось
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В доме на Степана Разина, где произошел хлопок газа, утечек не обнаружили. Об этом «Комсомолке» сообщили в «Газпром – газораспределение Ижевск» в ответ на запрос.
Проверка прошла сразу после происшествия. Оборудование и газопровод не пострадали. Однако причину и обстоятельства установит следствие.
По правилам, техническое обслуживание газового оборудования проводится раз в год. В доме на Разина последняя проверка прошла в декабре 2021. Никаких нарушений тогда не выявили.
Напомним, происшествие случилось около 6 утра 19 сентября. В доме произошел взрыв газа, двое попали в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина – в состоянии средней степени тяжести. Управляющая компания проверяет конструкции многоэтажки.
Мы рассказывали о происшествии глазами жителей
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