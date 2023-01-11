Последние новости Ижевска на утро 11 января: спасение малышки 2021 года рождения, новый сорт картошки в Удмуртии и строительство комплекса по утилизации опасных отходов

Традиционный дайджест новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 11 января. День обещает быть морозным, но аномальные морозы, кажется, начинают отступать. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Глава Киясовского района сложил полномочия

Сергей Мерзляков отошел от дел по собственному желанию. Теперь на эту должность назначили бывшего первого заместителя Главы Администрации района.

Фото: udmurt.er.ru

Новый сорт картошки

Удмуртские ученые вывели новый высокоурожайный сорт картофеля. Его назвали «Шудбур», а документы на заявку по выводу в эксплуатацию уже подготовили и даже отправили.

Фото: Удмуртский исследовательский центр УрО Академии наук

Приговор за изнасилование

В октябре того года в Удмуртии осудили 43-летнего мужчину за изнасилование молодой девушки. Его отправили в колонию на 4 с лишним года, но этот приговор не устроил преступника. Он подал на апелляцию.

Приговор вступил в законную силу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Спасение маленькой девочки

Сотрудники МЧС из Можги помогли женщине вызволить ее дочь на свободу. Девочка 2021 г.р. оказалась запертой в автомобиле во время жутких морозов. Мать пыталась спасти плачущего ребенка, но все было безрезультатно.

Фото: МЧС Удмуртии

Утилизация опасных отходов

Комплекс по утилизации чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов построят в Камбарке. На его создание выделили 11,5 млрд рублей. Строительство планируют закончить до 15 июня 2024 года.

Завод в Камбарке. Фото: Оксана Мымрина

Больничный долг

С Игринской районной больницы взыскали долг в размере 2 млн рублей. Как оказалось, руководство не платило за поставку медикаментов.

Не обошлось без прокуратуры. Фото: https://igra-rb18.ru/

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