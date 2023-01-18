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Общество18 января 2023 3:30

Последние новости Ижевска на утро 18 января: прорыв водопровода на улице Тимирязева, задержание начальника из МЧС и штрафы руководителей управляек за неубранный снег

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 января. День обещает быть облачным, но довольно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Без отопления 5 суток

В Можге все еще не решили проблему с отоплением. Можгинцы продолжают жаловаться на холодные батареи, даже несмотря на то, что котельную уже растопили. На 5 сутки после аварии власти обратили на нее внимание.

Коммунальную инфраструктуру возможно удастся отремонтировать в 2024 году. Фото: Игорь Асабин ВКонтакте

Коммунальную инфраструктуру возможно удастся отремонтировать в 2024 году. Фото: Игорь Асабин ВКонтакте

Прорыв водопровода

В Ижевске в очередной раз произошел прорыв водопровода. На этот раз пострадали жители домов на улице Тимирязева. Рыжая вода занимала всю дорогу и даже дотекла до Репина. Ижевчане поделились с «Комсомолкой» видео и фото.

Вода дошла до улицы Репина. Фото: Елена Нелюбина @len_nel

Вода дошла до улицы Репина. Фото: Елена Нелюбина @len_nel

Задержание МЧСника

Вчера стало известно о задержании начальника ремонтно-технического центра регионального МЧС. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В УФСБ прокомментировали это происшествие.

Ведутся следственные действия

Ведутся следственные действия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благоустройство Удмуртии

В этом году в Удмуртии планируют благоустроить 89 общественных пространств. Также власти хотят обновить 60 дворов, 20 из которых – в столице Удмуртии. Мы рассказали о самых больших и ожидаемых проектах на благоустройство.

В регионе благоустроят около 60 дворов. Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте @semenov_yaroslav78

В регионе благоустроят около 60 дворов. Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте @semenov_yaroslav78

Лекарствами обеспечат

На лекарства для льготников в этом году в Удмуртии планируют потратить 1,3 млрд рублей. Часть препаратов уже купили. Сейчас их распределяют по аптекам для выдачи пациентам.

От требуемых на полгода лекарств на склад доставили 65%

От требуемых на полгода лекарств на склад доставили 65%

Фото: Архив КП

Управляйки оштрафовали

Руководителей управляющих компаний Ижевска оштрафовали за неочистку снега во дворах домов. Снег, конечно, убрали. Жаль только, что для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

Снег убрали

Снег убрали

Фото: Константин ИВШИН

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