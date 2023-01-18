Последние новости Ижевска на утро 18 января: прорыв водопровода на улице Тимирязева, задержание начальника из МЧС и штрафы руководителей управляек за неубранный снег

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 января. День обещает быть облачным, но довольно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Без отопления 5 суток
В Можге все еще не решили проблему с отоплением. Можгинцы продолжают жаловаться на холодные батареи, даже несмотря на то, что котельную уже растопили. На 5 сутки после аварии власти обратили на нее внимание.
Коммунальную инфраструктуру возможно удастся отремонтировать в 2024 году. Фото: Игорь Асабин ВКонтакте
Прорыв водопровода
В Ижевске в очередной раз произошел прорыв водопровода. На этот раз пострадали жители домов на улице Тимирязева. Рыжая вода занимала всю дорогу и даже дотекла до Репина. Ижевчане поделились с «Комсомолкой» видео и фото.
Вода дошла до улицы Репина. Фото: Елена Нелюбина @len_nel
Задержание МЧСника
Вчера стало известно о задержании начальника ремонтно-технического центра регионального МЧС. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В УФСБ прокомментировали это происшествие.
Ведутся следственные действия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Благоустройство Удмуртии
В этом году в Удмуртии планируют благоустроить 89 общественных пространств. Также власти хотят обновить 60 дворов, 20 из которых – в столице Удмуртии. Мы рассказали о самых больших и ожидаемых проектах на благоустройство.
В регионе благоустроят около 60 дворов. Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте @semenov_yaroslav78
Лекарствами обеспечат
На лекарства для льготников в этом году в Удмуртии планируют потратить 1,3 млрд рублей. Часть препаратов уже купили. Сейчас их распределяют по аптекам для выдачи пациентам.
От требуемых на полгода лекарств на склад доставили 65%
Фото: Архив КП
Управляйки оштрафовали
Руководителей управляющих компаний Ижевска оштрафовали за неочистку снега во дворах домов. Снег, конечно, убрали. Жаль только, что для этого пришлось вмешаться прокуратуре.
Снег убрали
Фото: Константин ИВШИН
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