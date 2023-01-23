Последние новости Ижевска на утро 23 января: потоп на Холмогорова и выпавший «красный снег»

Зимний Ижевск Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 декабря, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода: -13 градусов и без снега.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.

Порыв на Холмах

Фото: Олег Бекмеметьев

21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске произошел порыв водопровода. Позже рабочие выявили повреждение трубы длиной 6 метров. Решено было этот участок трубы заменить. Поэтому у жителей 22 домов в этом районе теперь не будет горячей воды.

«Красный снег»

Фото: Ринат Шамсутдинов

«Красный снег» накрыл Ленинской район Ижевска. Глава города Олег Бекмеметьев уверяет, что поводов для беспокойства нет.

Эвакуация «Италмаса»

Фото: Татьяна Колегова

21 января в ТРЦ «Италмас» прошла учебная эвакуация. Рассказываем, как это было.

Первый супермаркет Ижевска

ЦУМ в Ижевске открыл свои двери 20 января 1972 года. Предлагаем вам посмотреть историю ЦУМа Ижевска в видео.

Фото: архив КП

Многие садоводы и огородники Удмуртии знают, что садить рассаду и высаживать растения на грядку нужно в определенные дни, и сверяться нужно с лунным календарем. Предлагаем такой на новый 2023 год.

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