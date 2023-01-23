Последние новости Ижевска на утро 23 января: потоп на Холмогорова и выпавший «красный снег»

Зимний Ижевск
Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 декабря, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода: -13 градусов и без снега.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.
Фото: Олег Бекмеметьев
21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске произошел порыв водопровода. Позже рабочие выявили повреждение трубы длиной 6 метров. Решено было этот участок трубы заменить. Поэтому у жителей 22 домов в этом районе теперь не будет горячей воды.
Фото: Ринат Шамсутдинов
«Красный снег» накрыл Ленинской район Ижевска. Глава города Олег Бекмеметьев уверяет, что поводов для беспокойства нет.
Фото: Татьяна Колегова
21 января в ТРЦ «Италмас» прошла учебная эвакуация. Рассказываем, как это было.
Первый супермаркет Ижевска
ЦУМ в Ижевске открыл свои двери 20 января 1972 года. Предлагаем вам посмотреть историю ЦУМа Ижевска в видео.
Фото: архив КП
Многие садоводы и огородники Удмуртии знают, что садить рассаду и высаживать растения на грядку нужно в определенные дни, и сверяться нужно с лунным календарем. Предлагаем такой на новый 2023 год.
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