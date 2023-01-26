Последние новости Ижевска на утро 26 января: увеличение платы за отопление в январе и новый главврач ГКБ №9

Главные новости города и республики за минувшие сутки Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 26 января. В Ижевске облачно, гололедица и до -5°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Визит Медведева

Зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев побывал в Ижевске 24 января. Он посетил Концерн «Калашников», проверил производство боеприпасов и оценил новые разработки.

Медведеву показали образцы военной техники с производства Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Новый главврач

Эдуард Сорокин стал новым главврачом ГКБ №9. Прежде он работал здесь анестезиологом-реаниматологом. В клинику он пришел в 2011 году.

Эдуард Сорокин. Фото: страница вице-премьера Удмуртии Эльвиры Пинчук

Простились с рядовым

Прощание с погибшим в ходе специальной операции рядовым Денисом Чирковым прошло в Ижевске 25 января. Бойца посмертно наградили Орденом Мужества.

Бойца похоронили со всеми военными почестями Фото: Архив КП

Заплатить за тепло придется больше

Суммы за отопление в январе будут выше декабрьских из-за морозной погоды в начале месяца. Особенно это будет заметно после перерасчета за отопление в декабре, когда цифры в платежках оказались меньше фактического потребления.

Как изменятся цифры в платежках ижевчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адвокатской палате Удмуртии сменился президент

Вместо находящегося под следствием Дмитрия Талантова главой Адвокатской палаты Удмуртии назначили Людмилу Лямину, которая прежде занимала пост первого вице-президента организации.

Фото: apur.ru

Новые аварии в Можге

В Можге продолжаются коммунальные аварии. 24 января жители Можги остались без электричества и горячей воды, а в ночь на 25 января от тепла отключили школу и детский сад. Но к утру теплоснабжение восстановили.

Фото: vk.com/m_trofimov

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