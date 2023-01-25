Дмитрий Медведев проинспектировал производство боеприпасов на ГК «Калашников» в Ижевске

Медведеву показали образцы военной техники с производства. Фоо: пресс-служба главы и правительства Удмуртии @udmurt.ru

24 января в Ижевск прибыл зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев. В рамках своей поездки он осмотрел производство боеприпасов на Концерне «Калашников».

Медведеву показали современные модели стрелкового оружия, высокоточных боеприпасов, беспилотников и новые разработки ГК. После презентации зампред СБ страны провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов военной техники.

«Обсудим целый ряд других контрольных вопросов, тем более, что всегда есть необходимость к ним возвращаться, смотреть за тем, что и как производится. За этим все наблюдают. И наши противники наблюдают, периодически делая заявления о том, что у нас то одного нет, то другого, то ракет осталось на два с половиной раза, то еще что-то такое скажут. Вот хочу их разочаровать – у нас вполне достаточно всего, и в этом году, с началом года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружения, военной техники и средств поражения», – сказал Медведев.

Медведев заявил о том, что нарощенный в конце прошлого года темп производства небходимо сохранить и в 2023. Речь идет сразу о тысячах единиц оружия и боеприпасов.

Напомним, что 23 декабря Концерн посетил министр обороны Сергей Шойгу. После осмотра производства министр заявил о «значительном увеличении» гособоронзаказа по линии ГК «Калашников». В связи с этим на заводах открыли 1800 вакансий.

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